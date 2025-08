Achitați în dosare de corupție

Contractele prevăd obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea, dar şi sancţiuni, inclusiv revocarea din funcţie fără oferirea de compensaţii băneşti.

În plus, ministrul Mediului, Dina Buzoianu, a anunțat că indemnizaţiile au fost reduse de la 12.500 la 5.000 de lei brut.

Potrivit site-ului Romsilva, cei patru sunt: Speranta Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chisalita Ion şi Cozmanciuc Corneliu Mugurel.

G4 Media susține că doi dintre cei numiţi au fost inculpați în dosare de corupție, însă au fost achitați. Este vorba despre Speranta Georgeta Ionescu şi Mugur Cozmanciuc.

Dosarul lui Cozmanciuc a avut legătură cu Apele Române, iar Ionescu a fost acuzată că ar fi primit şpagă un Audi A3 şi o poşetă Louis Vuitton.

Un context dificil

„Procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense. Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu grave probleme financiare şi de guvernanţă, iar aşteptările faţă de actualul Consiliu sunt ridicate”, au transmis, miercuri, oficialii Ministerului Mediului, într-un comunicat de presă.

Ministrul Diana Buzoianu a transmis că nu este mulţumită de procedura care s-a derulat, nici de lipsa candidaţilor. „(…)În unele cazuri am avut un singur candidat rezultat în urma concursului pe o poziţie, ceea ce compromite grav indicatorul de competitivitate”, a declarat Diana Buzoianu.

Legislația are lacune majore

Aceasta a precizat că legislaţia pe baza căreia funcţionează întreprinderile publice are lacune majore şi trebuie modificată urgent.

„Cu toate acestea, era esenţial să avem un consiliu de administraţie funcţional, iar obligaţia legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea am intervenit acolo unde am avut pârghii şi, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu – fiecare decizie, fiecare numire”, a mai declarat ministrul Mediului.

Cum arată jaful de la Romsilva

Corpul de Control al Ministerului Mediului a încheiat verificările la Romsilva, constatând pierderi financiare majore, acordarea de prime nejustificate în direcții care înregistrează pierderi, gestionarea defectuoasă a fondurilor speciale și posibile acte de corupție.

Potrivit raportului, în perioada 2023-2024, profitul brut a scăzut cu peste 83%, iar multe direcții teritoriale au raportat pierderi constante. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a trimis raportul către Parchetul General.







