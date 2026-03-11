Cine sunt administratorii misterioși ai imperiului lui Jeffrey Epstein

Contabilul și administratorul financiar Richard Kahn, dar și avocatul Darren Indyke sunt executorii testamentari ai averii lui Epstein. Cei doi administratori au control asupra bunurilor și secretelor acestuia, potrivit unui articol publicat de BBC.

Cei doi administratori fost citați să depună mărturie în fața Comisiei pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, Kahn urmând să apară pe 11 martie 2026, iar Indyke – pe 19 martie. Potrivit avocatului lui Kahn, acesta a cooperat pe deplin cu solicitările FBI.

Reamintim că din dosarul lui Jeffrey Epstein lipsesc zeci de documente FBI, inclusiv interviuri cu persoane care îl acuză pe Donald Trump.

Cum au fost aleși cei doi drept administratorii milioanelor lui Jeffrey Epstein

Epstein i-a numit pe Kahn și Indyke drept co-executori în august 2019, cu doar două zile înainte de moartea sa în închisoare, unde aștepta să fie judecat pentru trafic de minori.

În testamentul său, Jeffrey Epstein și-a transferat întreaga avere într-un cont, lăsându-le celor doi sarcina administrării acestuia. Averea a fost estimată la aproape 635 de milioane de dolari la momentul decesului său, conform firmei de avocatură Edwards Henderson, care reprezintă mai multe victime.

Marea moștenitoare din testamentul lui Jeffrey Epstein este Karina Șuliak. Ultima iubita lui Epstein a moștenit o avere impresionantă, inclusiv „insula ororilor”.

Una dintre victimele lui Epstein a susținut că milionarul avea complici puternici „din umbră”

Una dintre femeile abuzate de Epstein a declarat, pentru sursa citată mai sus, că milionarul ar fi avut o serie de complici și spune că oricine ar fi urmărit banii lui Epstein și-ar fi dat seama cum funcționează operațiunea.

„Jeffrey era doar un om. Nu avea cum să facă toate acestea singur. Mereu spunem: urmează banii, nu? Dacă urmezi banii, poți înțelege multe despre cum funcționa această operațiune”.

Cei doi administratori misterioși ai averii lui Epstein sunt suspectați în același dosar

Documentele judiciare indică faptul că Indyke și Kahn au avut autoritate de semnătură pentru aproape toate conturile lui Epstein, gestionând inclusiv companii despre care se susține că ar fi fost folosite pentru operațiuni de trafic de persoane.

Kahn a fost implicat chiar și în administrarea unei firme de design din New York, considerată a fi un front pentru transferuri financiare către victime și recrutori, conform proceselor intentate în Insulele Virgine Americane (USVI).

El a negat acuzațiile, susținând că activitatea sa a fost limitată la servicii contabile obișnuite. Într-o altă acuzație, documentele instanței sugerează că Indyke și Kahn au facilitat cel puțin trei căsătorii aranjate între victime americane și femei din străinătate traficate de Epstein, pentru a le asigura acestora din urmă șederea în SUA.

Autoritățile americane susțin că atât Indyke, cât și Kahn ar fi fost implicați în pregătirea documentației necesare pentru aceste căsătorii, iar Kahn ar fi furnizat o scrisoare de referință pentru o astfel de procedură de imigrare. Totuși, avocații celor doi neagă vehement acuzațiile.

Executorii testamentului ar fi primit sume uriașe de la Jeffrey Epstein

Între 2011 și 2019, Indyke și Kahn ar fi primit împreună 26 de milioane de dolari de la Epstein și companiile sale, potrivit documentelor judiciare din cazul USVI. În plus, testamentul lui Epstein prevede o plată unică de 250.000 de dolari fiecăruia pentru administrarea averii.

În 2020, cei doi executori au creat Programul de Compensare a Victimelor Jeffrey Epstein (EVCP), care a acordat despăgubiri financiare pentru 136 de femei, în valoare totală de 121 de milioane de dolari. Alte 59 de cereri au fost soluționate cu plăți de 48 de milioane de dolari.

Documentele instanței susțin că Indyke și Kahn ar fi aprobat utilizarea fondurilor pentru acoperirea costurilor legale ale altor complici ai lui Epstein, acuzații pe care cei doi le neagă. Deși nu se confruntă cu acuzații penale, cei doi sunt în continuare investigați de autoritățile americane, relatează sursa citată mai sus.

