Cea care a adus-o pe lume se numeşte Loredana Lucan şi are 31 ani. Femeia are domiciliul în comuna doljeană Caraula, dar nu mai stă de ani buni acolo.

Ea a fost decăzută din drepturile părinteşti înainte ca ea să vină pe lume. Mama Sorinei mai are un băiat, dintr-o altă relaţie. Când acest copil avea doar un an şi jumătate, femeia a fost decăzută din drepturi pentru că l-a bătut cu o cruzime greu de descris.

Aşa au povestit, atunci, poliţiştii de la Transporturi Feroviare care au şi reuşit să-l salveze pe copil în Gara Craiova, unde a avut loc incidentul.

Femeia a declarat că dorea să se răzbune pe băieţel pentru că tatăl acestuia o părăsise. Atunci s-a stabilit că mama Sorinei are probleme psihice, scrie Adevărul.ro.

După acel episod, Loredana Lucan a mai avut câteva relaţii, iar apoi l-a cunoscut pe tatăl Sorinei în Mehedinţi, comuna Tâmna, sat Plopi. S-a mutat la el şi a adus pe lume fetiţa pe care, însă, tatăl nu a recunoscut-o.

Sorina Lucan, fetița din Mehedinți, luată cu forța din casa asistentei maternale, s-a născut la data de 25 aprilie 2011 în Drobeta Turnu Severin.

Ulterior, Sorina a ajuns, ca şi fratele mai mare, într-un centru de plasament.

Loredana Lucan şi-a căutat fetiţa ani la rând. Până la urmă a aflat că este la o familie din Baia de Aramă, unde a fost şi a vizitat-o. Mai mult, mătuşa sa a vrut s-o adopte pe Sorina, în 2016.

Femeia spune că, la început, când le-a văzut, Sorina a făcut câţiva paşi înapoi.

În anul 2013, Sorina Lucan a fost dată spre adopţie. Abia trei ani mai târziu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinţi a transmis Primăriei din Caraula, judeţul Dolj, o adresă prin care se solicita să se comunice dacă există rude până la gradul IV ale minorei Sorina Lucan.

Atunci, mătuşa maternă a declarat în scris că doreşte s-o adopte pe Sorina. La fel a procedat și şi unchiul fetiţei, soţul Melaniei. Ancheta socială le-a interzis însă adoptarea fetiţei.

„Au zis că nu ne-o dau nouă că nu avem condiţii. Mai avem şase copii, cinci băieţi şi o fetiţă. Eu şi mama Sorinei am aranjat o cameră special pentru nepoata mea, am zugravit-o roz, dar au zis că nu avem baie. Când am mers cu mama Sorinei la Baia de Aramă şi am văzut ce condiţii extraordinare au acei oameni acolo, i-am spus Loredanei că e mai bine să stea acolo pentru că oamenii ăia o şi iubesc şi are de toate”, a declarat Melania Balotescu.