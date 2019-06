„Nu am bruscat-o pe fetiță. Aceasta a fost influențată negativ și a fost inoculată. Am ridicat și înscrisuri că își urăște părinții adoptivi. Pe timpul adopției nu a putut să interacționeze cu adoptatorii. Nu am bruscat-o. Am încercat să o iau și nu puteam. Nici nu am vrut să o strâng. Am luat-o în brațe până la urmă. Nici nu s-a filmat tot. M-a ajutat un mascat, i-am arătat fetița și până la urmă a luat fetița în brațe. Am predat-o tatălui”,

a declarat Maria Pițurcă, procuror la Curtea de Apel Craiova, la România TV.