Un al treilea pieton, cetățean german în vârstă de 31 de ani, a supraviețuit impactului, dar a suferit răni grave și a fost transportat la spital, potrivit publicației locale BizBrașov și televiziunii Antenei 3 care citează surse din cadrul anchetei.

Autoturismul condus de un bărbat de 50 de ani a urcat mai întâi pe spațiul verde al sensului giratoriu, spulberând apoi grupul de turiști care se deplasa regulamentar.

Anchetatorii au stabilit că șoferul nu consumase alcool sau droguri, ipoteza principală fiind o criză medicală bruscă la volan, cel mai probabil o criză de epilepsie.

Într-o coincidență tulburătoare, bărbatul responsabil de tragicul eveniment fusese apreciat în trecut ca un erou, după ce în urmă cu 11 ani a salvat de la înec un turist pe plaja din Neptun.

„Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni”, au anunțat reprezentanții IPJ Brașov.

„În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată”, au precizat reprezentanții ISU Brașov. O altă victimă, aflată în stop cardio-respirator, a fost resuscitată la fața locului, iar o a treia, în stare de inconștiență, a fost intubată și transportată la spital.

Intervenția a mobilizat trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, unul cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare, potrivit informațiilor transmise de ISU.

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