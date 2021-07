„Vom lua o decizie. Voi rămâne acolo 45 de zile, după vom avea un ministru. Vom avea o discuție (nr. în PNL), sunt mai multe persoane la care mă gândesc”, a precizat Florin Cîțu.

Premierul a făcut și un portret al viitorului ministrul, insistând că vrea ca viitorul ocupant al portofoliului să identifice mai repede probleme și să ajute guvernarea.

„Un nou ministru care să aibă un ochi foarte atent pe modul în care sunt cheltuiți banii publici și trebuie să înțelegă rolul Ministerului Finanțelor în guvern – de a facilita și ajuta guvernarea. Ministerul este unul cheie și de aceea este mereu lângă prim-ministru. Prin minister trec toate actele, resursele sunt alocate aici și toate problemele sunt identificate aici și vreau să fie identificate mai devreme”, a completat premierul.

O nouă remaniere?

Fără a vorbi de nume de miniștri care ar putea fi remaniați sau a numi ministerele de care este nemulțumit, Florin Cîțu a criticat existența unor proiecte neîncepute și a anunțat o analiză cu ocazia rectificării bugetare.

„Trebuie să terminăm cu modul de bugetare în care punem proiecte doar să fie acolo și nu sunt făcute aceste investiții. Am deja exemple pe care le voi prezenta colegilor mei de proiecte bugetate și cu zero execuție. Eu nu voi mai permite așa ceva și am spus colegilor mei că nu ne putem bate joc de banii românilor. Atunci când cerem bani pentru un proiect trebuie să ne asigurăm că începe execuția. Dacă ai un proiect la care nu a început execuția înseamnă că nu are ce căuta în minister”, a explicat premierul.

De când a preluat funcția de prim-ministru, Florin Cîțu a efectuat două remanieri: Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății și Alexandru Nazare de la Finanțe.

Citeşte şi:

În baruri, doar cu certificat de vaccinare. Măsura restricțiilor pentru neimunizații COVID prinde contur în Europa

Reacția lui Florin Cîțu la comentariul făcut de ministrul Sportului la adresa Anei Maria Popescu

Valeriu Gheorghiță: „Foarte probabil, din septembrie vom administra doza trei”. Ce categorii au prioritate

PARTENERI - GSP.RO VIDEO L-a lăsat cu mâna întins pe ministrul Eduard Novak! Moment tensionat între Ana Maria Popescu și ministrul Sportului

Playtech.ro BREAKING: Ce a descoperit Marian Vanghelie în telefonul Oanei Mizil. E motivul pentru care a bătut-o

Observatornews.ro "Mi-a omorât-o pe mămicuţa mea!" Strigăt de durere după crima din Călărași, unde o femeie a fost ucisă de cumnatul ei

HOROSCOP Horoscop 28 iulie 2021. Peștii trebuie să țină sub control gândurile negre, ca să nu-și coloreze zilele sumbru

Știrileprotv.ro Alex Bodi, în Mamaia cu bolidul pe care l-ar fi vândut deși era pus sub sechestru de DIICOT. Ce număr are mașina de 500.000 €

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE (Publicitate) CONCURS - Câștigă două bilete la UNTOLD