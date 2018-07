Un deținător al unui bilet de loto tocmai a câștigat jackpot-ul în valoare de 522,000,000 de dolari. Biletul câștigător care nu a fost încă revendicat a fost vândut la un magazin de băuturi din San Jose, California, potrivit metro.co.uk.

Acesta este cel de-al cincilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei Mega Millions din SUA, lucru care a dat naștere la un val de comentarii pe rețelele de socializare.

We have one #MegaMillions jackpot winning ticket in #California. We're still awaiting results from other states. The winning California ticket was sold in #SanJose at Ernie's Liquors on South White Road. #CALottery

— California Lottery (@calottery) 25 iulie 2018