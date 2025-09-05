Găsit după 12 zile lângă o casă izolată

Ciobanul, stabilit de câteva luni într-o zonă unde trăiește o comunitate numeroasă de români, a fost localizat marți după-amiază lângă o casă izolată din zona Cuvio-Adragna. Descoperirea a pus capăt unei mobilizări uriașe a echipelor de intervenție.

Potrivit presei locale, la căutări au participat pompierii din Agrigento, unități speciale TAS (Topografia aplicată la salvare), câini de urmă și elicopterul Drago 159 al departamentului de zbor din Catania. În acțiune au fost implicați și carabinierii, care au verificat o suprafață foarte întinsă și greu accesibilă.

Temeri pentru viața lui, dar o poveste cu final fericit

Dispariția ciobanului a stârnit neliniște în comunitate, mai ales după ce turma sa de oi fusese găsită rătăcind singură. Mulți au crezut că bărbatul a avut parte de o tragedie. În momentul descoperirii, el era slăbit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar medicii au transmis că starea sa nu provoacă îngrijorări.

Localnicii din Sambuca di Sicilia au privit cazul ca pe o „tragedie evitată la limită”. Autoritățile italiene au subliniat că mobilizarea rapidă a echipelor de salvare a fost decisivă. După mai bine de zece zile de căutări, găsirea în viață a bărbatului a fost primită ca un miracol.