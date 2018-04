Mai nou, apropierea Sărbătorilor de Paște aduce față în față confruntarea a două ideologii: cei care sacrifică animale și cei care se opun acestor fapte. Și unii, și ceilalți au de partea lor oameni care le sprijină acțiunile.

La Târgul de miei din Capitală, care are loc lângă stația de metrou Apărătorii Patriei, veganii i-au catalogat drept ”criminali” pe ciobanii veniți cu oile la vânzare. Ciobanii i-au făcut nebuni pe ”protestanți”, scoțând în față tradiția biblică a sacrificării mielului de Paște. I-au îmbrâncit pe aceștia în afara târgului, cerându-le să-și vadă de morcovii lor fierți și de salatele pe care le mănâncă. La poartă, veganii au încercat să abată din drumul lor cât mai mulți dintre oamenii veniți să cumpere carnea tăiată pe loc.

Almăjanu Ionel, din Bechet, județul Dolj, este cioban din tată în fiu. Are 5 copii, 3 băieți și 2 fete, de la care are 20 de nepoți. Unul dintre băieți este cioban, restul se ocupă cu agricultura. Muncește mult și nu știe ce este distracția. Nu are timp de așa ceva. Fie ploaie, vânt sau zăpadă, a fost cu oile pe câmpii. De la 6 ani muncește și a tăiat la viața lui suflete de miei, fără regret, cât nu le știe numărul. Are mâinile brăzdate și umfate de muncă grea. Nu este de acord cu veganii.

”Așa a lăsat Dumnezeu, să-l tăiem, să-l mâncăm, ca să putem munci, să avem forță și putere. Că dacă mâncăm numai verdeață, nu putem. Doar n-oi fi iepure să mănânc numai morcovi. Morcovul se gătește, se bagă în ciorbă. Carnea îți dă consistența. Tai un miel, cu usturoi, beau un vin și mă culc lângă nevastă. Dacă mănânc numai verdețuri, mă mai culc eu lângă nevastă?”, spune bărbatul.

Rareș Păunescu, vegan și reprezentant al proiectului ”Realitatea despre animale”, este de altă părere.

”Misiunea noastră, astăzi, este de a ridica nivelul de conștiință asupra inutilității perpetuării unei tradiții sângeroase, care nu are legătură cu Săptămâna Mare. E un ritual străvechi, ce perpetuează o atitudine disfuncțională, și mai exact, omorârea unor ființe, unor pui, unor copii din altă specie, într-un mod inutil. Oamenii sunt receptivi, este o zonă cu un mare impact emoțional. Noi dorim să trăim într-o lume în care pacea este cuvântul de lege. Dar, din păcate, atâta timp cât o să consumăm suferință și vom avea genul acesta de manifestări prezente în mediul civic, nu vom reuși să avem pacea pe care cu toții ne-o dorim. Se poate trăi fără carne, noi suntem exemplele vii. Eu am 14 ani de când nu mai consum carne, iar de 4 ani sunt vegan, curat, fără produse de origine animală. Suntem sănătoși, mergem la serviciu, avem copii, aceasta este calea pe care, în viitor, tot mai multă lume o va alege”, spune Rareș Păunescu.

