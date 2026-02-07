Jocurile Olimpice au devenit o țintă a oamenilor nemulțumiți de impactul ecologic și social pe care îl produc asupra orașelor gazdă.

Sâmbătă, mii de manifestanți au ieșit în stradă la Milano, care găzduiește ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă împreună cu stațiunea Cortina d’Ampezzo, pentru a denunța o serie de probleme aduse de această competiție multi-sportivă internațională, de la criza locuinţelor până la utilizarea zăpezii artificiale.

Pancartă cu mesajul „Să ne recâștigăm orașul, să eliberăm munții” Foto: Profimedia

„Jocurile Olimpice nu mai sunt viabile din punct de vedere ecologic sau social, le-a sunat ceasul”, a declarat pentru AFP Francesca Missana, o manifestantă în vârstă de 29 de ani.

Criticii Jocurilor Olimpice de iarnă condamnă infrastructura nesustenabilă construită doar pentru organizarea evenimentului, impactul negativ asupra mediului montan fragil, precum şi utilizarea pe scară largă a zăpezii artificiale, care consumă multă energie şi apă. În opinia unor localnici, Milano a devenit de nelocuit din cauza creşterii costului vieţii.

Manifestanții anti-Jocuri Olimpice au denunțat tăierea copacilor pentru construirea unei piste de bob Foto: Profimedia

„Aceste Jocuri au fost prezentate ca fiind durabile şi fără impact asupra costurilor”, a reamintit Alberto di Monte, unul dintre organizatorii manifestaţiei, care a avut loc la apelul unor sindicate, asociaţii pentru apărarea dreptului la locuinţă şi activişti de stânga. Dar miliardele de euro cheltuite au servit la construirea de drumuri, nu la protejarea munţilor, a mai spus el pentru AFP.

Între timp, Milano s-a transformat într-un „Disneyland plăcut pentru turişti”, găzduind o serie de evenimente importante, dar neglijând localnicii, a susținut di Monte. „Să ne recâştigăm oraşul, să eliberăm munţii”, se putea citi pe un pancartă, în timp ce pe alta, pe care era desenată o picătură de apă, scria: „Jocurile Olimpice mă usucă”.

Giovanni Gaiani, în vârstă de 69 de ani, a criticat decizia de a se tăia sute de copaci pentru a se construi pista de bob Milano-Cortina, considerată foarte controversată. Alţi manifestanţi au fluturat zeci de copaci din carton, după care i-au întins pe pământ, ca şi cum ar fi zăcut acolo unde fuseseră tăiaţi. „Eliberaţi muntele, mai puţini (agenți – n.r.) ICE, mai mulţi gheţari”, se putea citi pe un alt banner.

Prezenţa agenților anti-imigrație ICE, însărcinaţi cu protejarea delegaţiei americane, a stârnit furie în Italia. Ca un semn al acestei furii, vicepreședintele american JD Vance a fost huduit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Milano – marș împotriva Jocurilor Olimpice Foto: Profimedia

Poliţişti echipaţi cu căşti anti-revoltă au fost văzuţi în apropierea locului manifestaţiei, unde unele persoane defilau fluturând steaguri palestiniene, notează AFP.

Spre sfârşitul manifestaţiei, zeci de manifestanți acoperiți cu cagule a început să arunce cu pietre şi să tragă cu petarde spre poliţiști, care au ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene și au efectuat arestări.

Zeci de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine spre sfârșitul protestului față de Jocurile Olimpice Foto: Profimedia

Forţele de ordine erau în stare de alertă maximă după confruntările violente care au avut loc în timpul unei manifestaţii organizate în weekendul trecut la Torino şi care s-a soldat cu peste 100 de poliţişti răniţi.

