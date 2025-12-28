Alergeni nedeclarați descoperiți în mai multe produse

Ciocolata de tip Dubai, care include umpluturi precum fistic, tahini și aluat filo mărunțit, a devenit populară în ultimul an. Cu toate acestea, în urma verificărilor, FSA a subliniat că „mai multe dintre aceste produse” conțin arahide și susan, ingrediente care nu sunt menționate pe etichete. „Am descoperit că unele produse conțin arahide și susan, care nu sunt menționate pe etichetă”, a declarat Rebecca Sudworth, directoarea departamentului de politici din cadrul FSA, conform DPA.

Autoritatea de supraveghere a siguranței alimentare avertizează că aceste produse pot fi periculoase pentru consumatorii alergici. În acest moment, FSA analizează eșantioanele prelevate din produsele aflate pe piață, pentru a verifica respectarea standardelor de siguranță alimentară. Rebecca Sudworth a subliniat: „Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume ciocolata de tip Dubai”.

Autoritățile cer evitarea produselor până la finalizarea analizelor

Până la finalizarea analizelor, FSA le recomandă consumatorilor alergici să evite achiziționarea acestor produse. Sudworth a adăugat: „Dacă vreți să cumpărați un cadou pentru cineva care suferă de alergii, sfatul nostru este să evitați achiziționarea acestor produse. Acest lucru se aplică tuturor alergiilor, nu doar celor la arahide și la susan. Persoanele fără alergii pot consuma aceste produse, în special dacă sunt furnizate de mărci și comercianți cu renume”.

Jessica Merryfield, directoarea departamentului de politici și campanii din cadrul Chartered Trading Standards Institute (CTSI), a subliniat importanța respectării reglementărilor privind etichetarea alimentelor.

„Cerințele legale în acest sens sunt clare – orice produs alimentar care conține alergeni trebuie să fie identificat în mod clar și etichetat ca atare, pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri informate și sigure”, a declarat Merryfield.

Aceasta a adăugat: „Nerespectarea acestei cerințe este ilegală și, de asemenea, extrem de periculoasă, deoarece face ca aceste alimente să fie nesigure pentru persoanele cu alergii alimentare. Îndemnăm toate companiile din sectorul alimentar, inclusiv comercianții cu amănuntul și importatorii, să ia măsuri imediate pentru a se conforma acestor dispoziții”.

Inventată pentru a potoli poftele femeilor însărcinate, ciocolata Dubai a doborât toate recordurile industriei. Supermarketurile au început să raționalizeze ciocolata din Dubai, iar oamenii au fost prinși făcând trafic ilegal cu batoanele dulci.

În august, autoritățile din Marea Britanie au emis o alertă de tip „do not eat”, adică „nu consumați”, pentru trei sortimente populare de ciocolată în stil Dubai, retrase de urgență de la vânzare. Produsele conțin alune, migdale, caju și nuci, ingrediente care nu sunt menționate pe ambalaj, ceea ce le face extrem de periculoase pentru persoanele cu alergii.

