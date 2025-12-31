„A fost necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea și de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane. Susținem desfășurarea tradițiilor locale, însă nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranța participanților sau a celorlalți cetățeni.

Prezența jandarmilor are ca obiectiv principal prevenirea incidentelor violente și asigurarea faptului că nimeni nu este rănit”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Iași.

Conform informațiilor publicate de Instituția Prefectului – Județul Iași pe pagina oficială de Facebook, peste 200 de angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne și din alte instituții au fost mobilizați pentru asigurarea ordinii publice.

Printre aceștia s-au numărat reprezentanți ai Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Iași, I.S.U.J. Iași și Serviciului Județean de Ambulanță Iași.

Tradiția ciomăgelii de la Ruginoasa este cunoscută sub denumirea de «Malanca» și reprezintă o confruntare simbolică între tinerii din Deal și cei din Vale.

Bătrânii locului consideră că evenimentul simbolizează lupta dintre vechiul și noul an, fiind un ritual care aduce bunăstare comunității.

Pregătirile pentru eveniment încep cu câteva zile înainte. Tinerii își confecționează măști grozave și ciomege, iar dimineața de 31 decembrie are loc bătălia în centrul satului, sub privirile localnicilor.

De-a lungul anilor, această tradiție a avut momente de violență. În 2011, incidente grave au dus la rănirea mai multor participanți, inclusiv la decesul unui tânăr și paralizia altuia.

De atunci, evenimentul se desfășoară sub stricta supraveghere a forțelor de ordine pentru a evita astfel de tragedii.

