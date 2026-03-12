Ciprian Ciucu acuză firmele de transport cu vehicule grele că nu plătesc taxa din București

Vehiculele de mare tonaj care circulă prin centrul și semicentrul Bucureștiului sunt obligate să plătească o taxă de acces, însă controalele sporadice și amenzile mici au transformat această măsură într-o regulă ignorată de mulți operatori, acuză primarul Ciprian Ciucu.

„Astăzi am vrut să testez personal mecanismul de verificare. Am întâlnit în drumul meu spre Primărie șase vehicule cu masa mai mare de 5 tone, le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre cele șase vehicule avea taxa achitată. O betonieră. Restul NU”, a anunțat edilul, printr-o postare pe contul său de Facebook.

Motivele pentru care a fost implementată taxa suplimentară pentru vehicule mai grele de 5 tone

Taxa, implementată și în alte capitale europene, urmărește să acopere costurile suplimentare generate de vehiculele grele, care deteriorează carosabilul într-un ritm accelerat, cresc poluarea și produc zgomot.

În plus, aceste vehicule ocupă mai mult spațiu în trafic și contribuie semnificativ la blocajele din zonele aglomerate.

„Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi”, a mai explicat primarul Capitalei.

Pentru a verifica respectarea acestei obligații, Primăria a dezvoltat o aplicație publică simplă, unde utilizatorii pot introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și pot vedea imediat dacă taxa a fost achitată. Cu toate acestea, testul realizat de edil a scos la iveală nivelul scăzut de conformare.

Ce măsuri a anunțat Ciprian Ciucu

În urma acestei constatări, Ciucu a anunțat măsuri stricte: „Am convocat imediat conducerea Poliției Locale și am dispus un control tematic amplu pentru identificarea vehiculelor de mare tonaj care circulă fără a plăti această taxă de acces. De data aceasta mă voi asigura că se controlează pe termen lung, nu o săptămână sau două”.

În plus, primarul a semnalat practici incorecte în rândul unor operatori mari de transport și retaileri, care preferă să plătească amenzile ocazionale în loc să achite taxa.

„Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte”, a subliniat acesta.

Ciucu a promis sancțiuni mai dure pentru cei care refuză să respecte regulile.

„Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei”.

