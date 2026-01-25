Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii”

Primarul Ciprian Ciucu spune că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”, aceasta fiind o problemă structurală gravă. Edilul a precizat că Primăria dispune de doar cinci milioane de lei în conturi pentru luna ianuarie, ceea ce consideră „jenant”.

„Sunt oameni care au mai mult de cinci milioane în conturi. Este un buget de bazar, dar un buget care se negociază în coaliție. Eu voi pleda pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Municipiului București și sectoare, raportată la competențele și responsabilitățile fiecăruia, care să fie predictibilă pe 10 ani de zile”, a declarat Ciucu la Antena 3.

Datoriile acumulate de Primăria București au agravat problemele financiare

Potrivit acestuia, problemele bugetare au fost agravate de datorii acumulate. Primarul a explicat că fostul edil, Nicușor Dan, nu a mințit în legătură cu plata datoriilor anterioare, însă au apărut noi datorii semnificative.

„Domnul Nicușor nu a mințit când a spus că a plătit datorii. Numai că s-au acumulat alte datorii. Aici este problema”, a spus Ciucu.

Printre cele mai mari datorii se numără cele ale STB, care are aproximativ 1,5 miliarde de lei restante față de ANAF, aferente contribuțiilor salariaților. În același timp, Primăria Capitalei are datorii către STB pentru subvențiile neplătite.

„Putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Nu știu, poate o să opereze ANAF Serviciul de Transport Public în București, dacă o să ia tramvaiele și autobuzele”, a adăugat edilul.

În fața acestor dificultăți financiare, primarul general a anunțat măsuri dure, inclusiv restructurări și majorarea prețurilor pentru biletele și abonamentele STB. De asemenea, datoriile companiei municipale Termoenergetica continuă să crească, iar în total, companiile municipale din Capitală au acumulat datorii de aproximativ 3 miliarde de lei către stat, conform afirmațiilor primarului.

„Deci 3 miliarde în acest moment sunt numai datorii ale companiilor municipale către stat, către ANAF”, a explicat Ciucu, cduminică seara.

Ciprian Ciucu a spus ce instituții din subordinea PMB se vor închide

Printre măsurile propuse se numără și desființarea a patru instituții considerate ineficiente. „Pot să anunț acum că pun pe masa Consiliului General desființarea a patru instituții pe care le avem. Sunt niște instituții așa-zis culturale sau sociale, care produc foarte multe datorii din faptul că au sediile închiriate, au diferite consumabile, nu produc ceva în urmă”, a declarat Ciucu.

El a detaliat că este vorba despre Centrul pentru Seniori și Centrul pentru Tineret, care dublează activitățile structurilor din sectoare.

„Nu au nicio funcționalitate, dublează activitatea, se vor închide”, a adăugat primarul, potrivit News.ro.

Alte două instituții vizate sunt Centrul Cultural Lumina, care va fi absorbit de Arcub, și Expo Arte.

„Aici este doar începutul”, a avertizat Ciucu, subliniind că vor urma și alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor și stabilizarea bugetului municipalității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE