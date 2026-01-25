Datorii uriașe, autobuze trase pe dreapta

Într-un document oficial transmis către Primăria Municipiului București (PMB) și Direcția Economică, conducerea STB avertizează că încasările din luna ianuarie 2026 sunt suficiente doar pentru a acoperi o parte din salarii, lichidarea restanțelor din decembrie și o rată eșalonată către ANAF.

Datoriile totale către furnizori însumează 100.648.457 lei, iar banii lipsă se reflectă direct în reducerea flotei active. „Neefectuarea integrală a programului de transport” este menționată ca o consecință directă, ceea ce înseamnă autobuze trase pe dreapta și timpi de așteptare tot mai mari în stații pentru bucureșteni.

Criza pieselor și combustibilului

Fără plăți anticipate, furnizorii refuză să mai livreze bunuri esențiale precum AdBlue, o soluție necesară pentru reducerea emisiilor poluante ale autobuzelor diesel, sau piese de schimb care asigură siguranța în trafic. „Fără AdBlue, motoarele Otokar și Mercedes intră în regim de avarie sau nu pornesc deloc”, se precizează în documentul intern.

În plus, lipsa uleiurilor și a pieselor de bază face ca orice defecțiune să scoată vehicule din circulație pentru perioade nedeterminate.

Tramvaie și troleibuze în pericol

Pe lângă problemele legate de autobuze, datoria către furnizorul de energie electrică, care depășește opt milioane de lei, amenință alimentarea rețelei electrice utilizate de tramvaie și troleibuze.

Fluctuațiile pieței de energie sporesc riscul de debranșare sau de limitare a furnizării curentului electric, ceea ce ar reduce și mai mult capacitatea de transport public din București.

Furnizori neplătiți și conturi în pericol de blocare

O altă problemă majoră este reprezentată de furnizorii neplătiți, care au început să cesioneze creanțele către Instituții Financiare Nebancare (IFN), amenințând cu poprirea conturilor STB. O astfel de măsură ar duce la paralizia totală a activității companiei și la imposibilitatea de a mai efectua orice plată, inclusiv cea a salariilor angajaților.

Conducerea STB propune o soluție temporară: solicitarea unei eșalonări suplimentare a datoriilor fiscale și alocarea de fonduri suplimentare. Totuși, o creștere a ratei de eșalonare cu aproximativ 3,5 milioane de lei este singura variantă viabilă din punct de vedere legal în acest an. Documentul trimis către PMB reprezintă, de facto, un avertisment despre iminența colapsului. STB avertizează că, în absența unei intervenții financiare imediate din partea PMB către TPBI, transportul public de suprafață din Capitală riscă să fie oprit.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat scumpiri la biletele STB și de Metrou. Acestea sunt doar unele dintre măsurile care sunt considerate indispensabile pentru redresarea bugetului Primăriei Municipiului București.

De asemenea, Ciprian Ciucu a anunțat că vor fi luate mai multe măsuri, inclusiv restructurări și închideri de instituții publice care nu mai au utilitate, pentru a reduce cheltuielile.

