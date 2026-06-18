Ce miză are dosarul de la Secția a II-a din DNA

Primarul general al Bucureștiului și prim-vicepreședinte PNL a fost chemat în cursul zilei de joi pentru audieri la sediul DNA.

Potrivit surselor judiciare, edilul este audiat într-o cauză instrumentată de Secția a II-a de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din cadrul DNA.

Miza audierilor este una uriașă pentru cariera politică a liberalului, sursele citate indicând că nu este exclus ca procurorii să decidă, chiar astăzi, punerea sa oficială sub acuzare.

Deși până la acest moment procurorii anticorupție nu au oferit detalii oficiale cu privire la calitatea în care Ciprian Ciucu a fost citat (martor sau suspect), încadrarea dosarului la Secția a II-a sugerează investigații complexe legate de infracțiuni de corupție sau asimilate acestora, comise cel mai probabil în sfera administrației publice.

Secția a II-a a DNA se ocupă direct de infracțiunile economice majore, abuz în serviciu și fapte de corupție care implică fonduri publice sau oficiali de rang înalt.

Ciucu, un apropiat al lui Ilie Bolojan

Situația juridică a lui Ciprian Ciucu trimite unde de șoc și în interiorul partidului, în contextul în care acesta este recunoscut drept unul dintre cei mai influenți lideri din filiala București.

Mai mult, în ecuația politică internă, Ciprian Ciucu este considerat liderul liberal cel mai apropiat de Ilie Bolojan. Această mutare a procurorilor ar putea reconfigura polii de putere din interiorul PNL, într-un moment în care partidul încearcă să își definească strategia de viitor.

Ciprian Ciucu a venit cu o reacție direct din Singapore, în plin scandal în PNL, odată cu desemnarea lui Adrian Veștea în funcție de premier al României. Primarul general din București susține că formațiunea politică din care face parte este supusă „unei tentative de puci”.



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