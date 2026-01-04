Scandal pe salariile de la ORF

ORF, radioteleviziunea publică națională a Austriei, a primit numeroase critici din partea Partidului Libertății (FPÖ), prin vocea secretarului general Christian Hafenecker. Acesta a solicitat desființarea taxei pentru gospodării și a criticat salariile angajaților ORF, pe care le consideră exagerate.

„Niciun austriac nu are înțelegere pentru luxul salariilor finanțate din taxele obligatorii de la Küniglberg. Este necesară o reformă a ORF într-un serviciu public restrâns, iar taxa pentru gospodării trebuie eliminată!”, a precizat, sâmbătă, Hafenecker, potrivit ziarului austriac Heute.

Potrivit declarațiilor sale, salariile din ORF sunt cu 89% mai mari decât media din domeniul mass media din Austria, ceea ce nu doar că ar reprezenta „o palmă pentru cetățeni”, dar ar avea și un impact negativ asupra concurenței cu alte instituții media private.

Salarii peste media pieței

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, salariul mediu anual brut la ORF în 2024 a fost de 99.200 de euro, echivalentul a 7.140 de euro brut lunar.

Liderul FPÖ a mai subliniat că: „acest exces nu este cauzat de salariile cameramanilor, tehnicienilor de sunet sau ale iluminatorilor, ci de remunerațiile conducerii de la Küniglberg. Cei 14 directori ai ORF au primit în 2024 un salariu anual de 251.300 de euro, iar directorul general al ORF, Weissmann, a câștigat incredibila sumă de 427.000 de euro. Conform listei de transparență de anul trecut, există 74 de persoane în ORF care «câștigă» mai mult de 170.000 de euro anual – acest sistem de privilegii trebuie desființat”.

De asemenea, membrii FPÖ au criticat și decizia conducerii ORF de a suspenda ajustarea salariilor pentru inflație în 2026 și 2027, decizie luată în noiembrie.

„Să auzim că acești adevărați regi ai salariilor din ORF își suspendă indexarea inflației sună ca un adevărat afront”, a declarat Hafenecker. Politicianul FPÖ a mai acuzat guvernul de coaliție de a menține acest „sistem al privilegiilor” pe cheltuiala cetățenilor afectați de scumpiri: „Nu este de mirare, având în vedere programul și relatările oferite: partidele sistemului își protejează instituția de propagandă, o simbioză pentru menținerea puterii”.

La Televiziunea Română, fostul director a mărit, la finalul mandatului, peste 50 de salarii

În schimb, la Televiziunea Română (TVR) a izbucnit un scandal, în noiembrie 2025, după ce salariile au fost majorate de fostul director Dan Turturică, la finalul mandatului său. Consiliul de Administrație (CA) al TVR a informat că fostul președinte director general al instituției a mărit 53 de salarii cu sume între 916 și 6.791 de lei.

De asemenea, Turturică a explicat, pe Facebook, motivele pentru care a majorat salariile angajaților: „ecompensǎ pentru efortul depus, motivație pentru a continua sa lucreze și în viitor cel puțin la fel de mult și de bine, un argument in plus pentru a nu părăsi instituția”.

„Din păcate, TVR este adesea criticată pentru performanța scăzută în comparație cu televiziunile private, dar niciodată nu sunt menționate și numeroasele bariere care îi stau în cale și pe care nu le au companiile private. Un singur exemplu: angajații departamentului Comercial nu pot fi bonusați în funcție de volumul de vânzări de publicitate pe care îl realizează, pentru că nu permit restricțiile legale actuale. Oare cum s-ar descurca companiile media private cu o asemenea restricție?! Ar mai vinde la fel de mult? Fără bani suficienți, ar mai avea suficient conținut de calitate? Singurul mod prin care pot fi recompensați angajații TVR care fac performanță în ciuda acestor obstacole este creșterea salariului de bază”, a scris, pe Facebook, Dan Turturică.

Adriana Săftoiu, validată ca președinte-director general (PDG) al TVR la sfârșitul anului 2025, a solicitat oficial Consiliului de Administrație o reducere cu 10% a propriului salariu. Cu toate acestea, s-a ajuns la concluzia că actualul contract individual de muncă nu poate fi încheiat cu un salariu mai mic.

„Deși doamna Săftoiu și-a manifestat, insistent, dorința de a-i fi diminuat salariul față de cel plătit fostului PDG, o analiză a legislației incidente a condus la concluzia că actualul contract individual de muncă nu poate fi încheiat cu un salariu mai mic. În egală măsură, membrii CA care nu au votat împotrivă au dorit să se consemneze că împărtășesc opinia PDG referitoare la cuantumul salariului său, aflat cu mult peste nivelul optim. Prin decizia lor, au avut în vedere, însă, evitarea unui blocaj instituțional”, a transmis, într-un comunicat, Consiliul de Administrație al SRTv.



