„După schimbarea pe care au dorit bucureştenii la Primăria Municipiului Bucureşti, am găsit bunăvoinţă şi deschidere la primarul general al Capitalei şi împreună am găsit soluţia procedurală şi financiară de a iesi din starea de insolvenţă. Sunt două mecanisme, este art 26 din Ordonanţa 201/2020 şi Ordonanţa 69/2020. Repet, unul dintre mecanisme, este vorba despre swap-ul pentru datoriile restante ale unităţilor administrativ teritoriale, era în vigoare şi la rectificarea precedentă, doar că nu a fost luat în calcul. Am găsit soluţia, şi procedurală, şi financiară, şi urmează o serie de măsuri şi mai mulţi paşi care vor duce la ieşirea din insolvenţă a Elcen”, a declarat ministrul într-o conferinţă de presă.

La întrebarea jurnaliștilor despre momentul în care vor ieși din insolvență Elcen și Termoenergetica, Florin Cîțu a dat un termen clar sfârșitul acestui an.

„Până la finalul lunii decembrie. Există un calendar clar, dar până la finalul lunii decembrie”, a declarat ministrul finanțelor publice.

Florin Cîțu: „Cei care au împins Elcen voit către insolvenţă sunt responsabili pentru acest lucru şi ar trebui să plătească”

Procedura de insolvență a companiei Elcen a fost deschisă la cererea societății, în data de 6 octombrie 2016. La acea vreme, creanţele totale admise la masa credală erau de 2,2 miliarde lei, din care creanţe ale Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală erau în cuantum de un miliard de lei.

Ceilalţi creditori semnificativi erau companii cu capital de stat şi instituţii de credit.

În data de 22 octombrie 2018 a fost confirmat în instanță planul de reorganizare al societății, însă acesta a fost mai apoi modificat, din cauză că sursele de finanțare prevăzute nu s-au concretizat.

Recomandări Angajații DSP București, testați de urgență pentru Covid înainte de vizita lui Iohannis. „Până acum nu i-a interesat de noi, acum ne-au luat în turmă”

Planul de reorganizare modificat a fost confirmat de instanţă în 9 iulie 2020, iar durata este până în 22 octombrie 2022.

Florin Cîțu a mai spus că, pe durata insolvenţei, Elcen nu a îndeplinit condiţiile necesare obţinerii finanţării din fonduri europene rambursabile, iar cei care au aruncat „voit şi premeditat societatea în insolvenţă” ar trebui să plătească.

„Şi aici este iarăşi o problemă. Faptul că Elcen a fost din punctul meu de vedere premeditat şi voit aruncat în situaţia această de insolvenţă a vitregit această companie de avea acces la finanţare din fonduri europene nerambursabile şi cineva va trebui să plătească pentru acest lucru. În aceste condiţii, nu s-au realizat investiţiile necesare pentru menţinerea capacităţii de producţie a energiei într-un mod sustenabil pe termen lung. Aici aveţi o explicaţie de ce Elcen nu a avut fondurile pentru a face aceste investiţii. Şi repet: cei care au împins Elcen voit către insolvenţă sunt responsabili pentru acest lucru şi ar trebui să plătească”, a mai spus ministrul.

Citeşte şi:

Angajații DSP București, testați de urgență pentru Covid înainte de vizita lui Iohannis. „Până acum nu i-a interesat de noi, acum ne-au luat în turmă”

Aflat în prag de autorizare, vaccinul Pfizer anti-COVID-19 a început să fie transportat de avioanele United în Europa

„Schizofrenia nu e un moft, o scuză sau o trăsătură ciudată, nu e lene sau nebunie, ci doar o boală care trebuie tratată”

PARTENERI - GSP.RO Gestul unui hoț când și-a dat seama că e în casa lui Maradona. Incredibil ce a urmat

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Petre Roman, DESFIINȚAT de o femeie! Ce a putut să facă fostul premier, este JENANT

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2020. Gemenii ar putea descoperi că au destule motive de bucurie și de optimism

Știrileprotv.ro Un bărbat din Indonezia, care a violat un copil, a fost biciuit în public de 146 de ori. Ce a făcut de durere

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021