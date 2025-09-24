În 2010, o hotărâre a Curții Europene de Justiție (CJUE, C-14/09) a decis decis că angajații care au contracte de muncă reduse (5,5 ore/ săptămână, salariu de 175 de euro/ lună) au dreptul la concediu, la continuarea plății salariului în caz de boală etc. – cu alte cuvinte: trebuie tratați ca angajați obișnuiți.

„Germania nu este hamacul social al Europei”

Carsten Linnemann, 48 de ani, secretarul general al partidului Uniunea Creștin Democrată (CDU și membru al Bundestagului, propune înăsprirea condițiilor pentru ca lucrătorii din țări UE precum România sau Bulgaria să primească prestații sociale în Germania.

De asemenea, secretarul general al CDU/ CSU – Unionsparteien), Martin Huber (47 de ani(, a afirmat că „Germania este un magnet pentru abuzul de asistență socială. Nu poate continua așa. UE trebuie să recunoască realitatea și să elimine această reglementare irealistă. Sistemele noastre sociale nu sunt create pentru a finanța structuri mafiote de clan”.

Sunt necesare reforme fundamentale: la nivel UE și la nivel federal în ceea ce privește venitul cetățenilor. Germania nu este hamacul social al Europei.

Ministra Muncii, Bärbel Bas (57 de ani, SPD), s-a arătat deschisă la modificări, spunând că trebuie analizat dacă un contract de muncă de câteva ore ar trebui să dea dreptul la prestații sociale.

Între legal și ilegal

Expertul în dreptul muncii, profesorul Michael Fuhlrott (45 de ani(, a explicat că „o reglementare prin care mini-lucrătorii – indiferent dacă sunt germani sau cetățeni UE – li se refuză anumite prestații ar putea fi reglementată legal”.

Totuși, expertul UE în probleme sociale Dennis Radtke (46 de ani, CDU), a avertizat că „modificarea definiției lucrătorului la nivel european ar fi dificilă, fiind stabilită prin jurisprudența Curții Europene de Justiție.

Decizia Curții Europene de acum 15 ani

Problema a apărut în urma unei decizii a Curții Europene de Justiție din 2010, care a stabilit că și angajații cu program redus au dreptul la concediu plătit și la alte beneficii ca angajații germani obișnuiți.

Acest lucru a fost exploatat de unele clanuri, inclusiv din România și din Bulgaria, care înscriu membri cu contracte minime pentru a primi ajutoare suplimentare.

Dezbaterea continuă, în timp ce autoritățile germane caută soluții pentru a combate frauda socială organizată, păstrând în același timp principiul liberei circulații a lucrătorilor în UE

