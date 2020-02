De Viorel Tudorache,

Din scaunul rulant, Victor Nicolae și tatăl său, Emil Nicolae, 52 de ani, susțin că sunt amenințați cu moartea de tabăra lui “Bușcă” și anunță că sunt dispuși să “omoare”, la rândul lor, dacă poliția și justiția nu iau măsuri.

“Nu mai stăm la discuție, trebuie să omorâm! Altfel, ne omoară ei”. Afirmația deosebit de gravă îi aparține lui Emil Nicolae, 52 de ani, tatăl lui Victor Nicolae, 25 de ani, căruia “Bușcă” și oamenii lui i-au tăiat un picior în decembrie 2018, pe un câmp dintre Tânganu și Cernica, lângă București.

“Ei știu că își iau pușcărie multă și vor să ne omoare definitiv. Ni se transmite prin oameni care sunt liberi, rude de-a lui «Bușcă», șmecheri, «voi nu știți că noi tăiem mâini și picioare?». Le-am spus la Poliție numele acestor indivizi, dar nu i-au chemat la secție”.

Victor Nicolae: „Berendei îmi trimite mesaje din pușcărie”

Victor Nicolae, un tip familiarizat cu vocabularul interlopilor, dar care, conform interceptărilor din rechizitoriu, i-a spus sărut mâna operatoarei 112, deși era înjunghiat în umăr și în plămân, a adăugat: “Cât am fost internat în spital, tot primeam amenințări de la ei, prin cunoștințe. Îmi spuneau că nu o să o lase așa. Au vrut să-mi dea niște bani, să nu o dau în «gardă» cu ei, în Poliție. Le-am spus că nu iau bani de la ei și am depus plângere la Poliție. Atunci mi-au transmis: «Da, dacă nu iei bani, lasă că te facem noi pe tine!». Mi-am lăsat familia și m-am mutat în București. Mi-e frică să nu pună Berendei pe cineva să mă omoare”. Victor Nicolae susține că “Bușcă” îi trimite mesaje din pușcărie prin intermediari, prin care încearcă să-i influențeze declarațiile la proces: “Vrea să-și ia el faptele și să-i salveze pe ceilalți”.

Victor Nicolae se deplasează în scaun rulant, după ce oamenii lui ”Bușcă” i-au tăiat piciorul stâng. Părinții, în plan îndepărtat, privesc cu durere spre fiul lor FOTO: Sorin Cioponea

M-au nenorocit chiar când îmi era viața mai frumoasă. Medicii m-au dat mort. I-au zis lui sora-mea: „Duceți-vă și pregătiți-vă să-l îmbrăcați, să cumpărați ce trebuie”. Dumnezeu a avut însă milă de mine. Victor Nicolae:

IPJ Ilfov: „Facem verificări la Cernica”

La sesizarea ziarului, IPJ Ilfov a precizat, prin purtătorul de cuvânt Anne-Marie Ciolcă, faptul că vor fi efectuate verificări la Poliția Cernica: “Dacă există vreun dosar în lucru, măsurile care se pot lua probabil că vor fi cele din dosar. Trebuie să facem niște verificări la Cernica, să solicităm informații despre situația respectivă la colegii de acolo.

Emil Nicolae acuză magistrații și Poliția

“Țevuța” senior nu se consideră interlop și acuză organele locale: “Problema este în felul următor. Să știe toată lumea. Magistrații ăștia, Poliția Română, cu cine sunt prieteni? Sunt prieteni cu mine? Nu! Sunt prieteni cu clanurile care au bani, cu interlopii. De la ăștia se iau sute de mii de euro, nu de la mine. Berendei are bani pentru că face cămătărie, vinde droguri. Are putere la Tribunalul Ilfov, de îi pune mereu liberi. Noi nu suntem un clan cu bani. Să decidă legea. Câți ani are băiatul meu, atâți ani de pușcărie să le dea lor”.

Poliția de la Cernica e a lor. Sunt cumetri, prieteni, fini, nași. Mănâncă și beau împreună. Polițistul Nicolae Dobre a știut tot ceea ce urma să ni se întâmple. Victor Nicolae:

Victor Nicolae: “N-am știut că fosta iubită făcea prostituție pe centură”

Victor Nicolae a negat că i-a rupt piciorul lui “Bușcă”, în iulie 2018, pentru că a vrut să o ajute pe fosta lui iubită să-l acuze de proxenetism. “N-are nici o treabă. În 2017, când am cunoscut-o pe fată, n-am știut că face prostituție pe centură. Am aflat de la un prieten. Eu munceam pe șantier, iar ea spunea că muncește la Europa. Am luat-o și am dus-o la părinții ei, după care am pus stop relației. După ce au început procesele noastre, Berendei a fost la fată acasă și i-au forțat să depună nu știu ce plângere la Poliție împotriva mea. L-a bătut pe Berendei fiindcă îl bătuse pe un văr de-al meu, de 18 ani, că nu a vrut să lucreze la groapa lui pentru 30 de lei pe zi”, a mai spus Victor Nicolae pentru Libertatea.

Clanul lui Bușcă vrea să dețină șmecheria la noi, acolo, în zonă. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, trebuia să nu mai stau în Tânganu, unde sunt numai periculoși. Victor Nicolae:

“Bușcă”, pus în libertate de Tribunalul Ilfov

Marian Berendei a fost spitalizat în iulie 2018, după ce Victor Nicolae l-a tăiat și i-a rupt un picior

Judecătorul Radu Mihai Roman de la Tribunalul Ilfov, care și-a luat patru luni de concediu fără plată, de la 1 aprilie, și a renunțat la proces, a dat miercuri ultima lui sentință: i-a pus în libertate pe Marian Berendei, zis “Bușcă” și pe alți cinci inculpați acuzați de tentativă de omor calificat. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel, care a mai respins plasarea lui “Bușcă” și compania în arest la domiciliu. Un singur agresor a rămas după gratii.

Pe de altă parte, Victor Nicolae este acuzat de vătămare corporală, după ce l-a tăiat și i-a rupt piciorul lui Marian Berendei, în iulie 2018, ajutat de mai mulți bărbați.





