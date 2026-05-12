„Litoralul pentru toți” 2026, în premieră fără trenuri și fără operatori privați

„Litoralul pentru toți” 2026 oferă prețuri accesibile pentru turiștii care vor să meargă la mare

În 2026, programul „Litoralul pentru toți” include oferte de cazare la hoteluri de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc, cu prețuri începând de la doar 42 de lei pe noapte de persoană.

Printre destinațiile incluse se numără Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun-Olimp, Jupiter, Venus și Saturn. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

„Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută minivacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse”, precizează Federația Patronatelor din Turism.

„Litoralul pentru toți” 2026 a început fără trenuri spre mare

Chiar dacă programul oferă prețuri atractive, accesul către stațiunile din sudul litoralului rămâne o provocare majoră. Potrivit portalului de știri Clubferoviar.ro, nici la această ediție, nu există trenuri directe care să conecteze Bucureștiul și alte orașe mari din țară cu stațiunile din sud, până la Mangalia.

Gara din Constanța este prima oprire pentru mulți dintre turiștii care merg în vacanță prin programul Litoralul pentru toți în 2026.

Cum se pot deplasa turiștii din Constanța către stațiuni

În lipsa unei alternative, turiștii trebuie să facă transbordare cu autobuze din Constanța către stațiuni precum Eforie Nord, Costinești sau Neptun.

„Una e să te urci în tren la București și să cobori la Neptun și alta e să faci o transbordare la Constanța”, notează sursa citată mai sus, subliniind dificultățile întâmpinate mai ales de pensionari, care beneficiază de reducere la transportul feroviar, dar care sunt nevoiți să suporte disconfortul logistic.

Stațiile de pe litoral și schimbatul trenului cu autobuzul pot fi o provocare pentru turiști

O altă problemă semnalată de portalul de știri citat anterior este starea precară a infrastructurii feroviare din stațiile de pe litoral.

Pasagerii care ajung la gara din Constanța și trebuie să schimbe trenul cu autobuzul întâmpină dificultăți suplimentare, mai ales că gara nu este dotată cu lifturi sau scări rulante.

În unele cazuri, pasagerii sunt nevoiți să urce și să coboare din pasaje subterane, complicând și mai mult călătoria.

Lucrările de modernizare întârzie redeschiderea liniei Constanța-Mangalia

Linia feroviară dintre Constanța și Mangalia este închisă din octombrie 2025 pentru modernizarea halelor Costinești Tabără și Neptun, în urma unui contract semnat cu asocierea de firme românești Construct ING – ISPCF – Arcada Company – SPIACT Craiova – Pro Amis Consulting SRL.

Valoarea lucrărilor este de peste 30 de milioane de lei fără TVA. Lucrările, însă, au fost întârziate din cauza deciziilor luate de CFR Călători, care a amânat oprirea circulației trenurilor pentru predarea șantierelor.

Această întârziere, coroborată cu condițiile meteo nefavorabile, a dus la imposibilitatea redeschiderii liniei până la termenul planificat. Potrivit estimărilor oficiale, linia va fi redeschisă abia la 1 iunie, iar până atunci transportul rămâne dependent de autobuzele de înlocuire.

Operatorii privați sunt și ei blocați de lucrările în desfășurare

De-a lungul anilor, operatorii privați de transport feroviar au reușit să vină în sprijinul programului „Litoralul pentru Toți” prin introducerea unor trenuri directe spre Mangalia, uneori chiar înainte de CFR Călători.

Totuși, în 2026, aceștia sunt nevoiți să-și ajusteze planurile din cauza lucrărilor la linia Constanța-Mangalia.

De exemplu, Regio Călători avea programată circulația trenurilor directe pe ruta Brașov-București-Constanța-Mangalia între 25 aprilie și 13 septembrie, însă va putea începe operarea abia din 1 iunie. În mod similar, trenurile Astra Trans Carpatic (IR 11505/11506) vor intra în circulație doar din 7 iunie, ceea ce înseamnă că vor acoperi doar o parte din perioada ediției de primăvară a programului.

Cât plătesc turiștii pentru cazările la mare în programul „Litoralul pentru toți” 2026

Ofertele incluse în program sunt diversificate, adresându-se mai multor categorii de turişti şi bugete, iar turiștii plătesc prețuri accesibile pentru o noapte de cazare. În Eforie Nord, preţurile pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru cazare fără masă, 90 de lei cu mic dejun şi 253 de lei pentru pachetele all inclusive.

În Neptun-Olimp, tarifele încep de la 48 de lei pentru cazare simplă, 121 de lei pentru mic dejun şi 256 de lei pentru all inclusive.

În alte staţiuni precum Mamaia, Jupiter, Venus, Saturn sau Costineşti, preţurile variază în funcţie de facilităţile hotelurilor.

De exemplu, în Mamaia, o noapte de cazare fără masă costă de la 62 de lei, iar pachetele all inclusive ajung la 275 de lei. Cel mai scump sejur este în Mamaia Nord, unde preţurile se ridică până la 318 lei pentru all inclusive.

Programul include atât hoteluri de 2, 3 cât şi de 4 stele, multe dintre acestea oferind facilităţi suplimentare, precum piscine interioare încălzite, centre spa sau acces la servicii de wellness.

Pachetele din programul „Litoralul pentru toți” 2026 pot fi combinate cu voucherele de vacanță

Preşedintele FPTR, Dragoş Răducan, a subliniat că programul reprezintă o iniţiativă esenţială pentru susţinerea turismului intern, oferind posibilitatea românilor să se bucure de vacanţe la preţuri reduse. „Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor şi tuturor turiştilor care preferă vacanţele în extrasezon”, a adăugat acesta.

Pachetele turistice incluse în program pot fi achitate şi cu vouchere de vacanţă, în funcţie de politica fiecărei unităţi de cazare sau a partenerilor de vânzare. FPTR recomandă rezervările din timp, deoarece locurile disponibile sunt limitate.

Reamintim că în 2026 regulile pentru voucherele de vacanță s-au schimbat. Salariații din sistemul bugetar nu trebuie să mai vină cu încă 800 de lei pentru completarea sumei.

Ce este și când are loc programul „Litoralul pentru toți”

Programul „Litoralul pentru Toți” este o campanie organizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Acest program oferă cazare în stațiunile de la malul mării la prețuri mai mici decât în lunile de vară.

Programul se desfășoară de două ori pe an, în perioadele de extrasezon. Prima etapă are loc primăvara, în lunile mai și iunie. A doua etapă are loc toamna, începând cu luna septembrie. În aceste perioade, cererea pentru locuri de cazare este mai mică.

Cine poate merge la mare prin programul „Litoralul pentru toți”

Orice persoană poate cumpăra o vacanță prin acest program. Nu există condiții speciale legate de vârstă sau de venituri. Locurile sunt disponibile pentru toți turiștii, în limita locurilor puse la dispoziție de hotelieri.

Turiștii pot rezerva locuri direct la recepția hotelurilor care s-au înscris în program. De asemenea, biletele pot fi cumpărate prin agențiile de turism partenere. Plata se poate face cu bani cash, cu cardul sau cu vouchere de vacanță.

Ce trebuie să știe turiștii despre condițiile de rezervare ale camerelor de hotel

Rezervările se fac după regula „primul venit, primul servit”. În perioadele de desfășurare a programului, stațiunile sunt mai libere decât în iulie și august.

Din acest motiv, unele terase, magazine sau cluburi pot fi închise. Vremea și temperatura apei pot fi diferite față de mijlocul verii.

