Nieporęt este o comună din Voievodatul Mazovia, în județul Legionowo, estul Poloniei, pe lacul de acumulare Zegrze, la 25 de kilometri de centrul Varșoviei.

Un influencer polonez, cunoscut sub numele de Hi_5, a atras atenția publicului după ce a vorbit despre un „preț de groază” dintr-un restaurant din Nieporęt, lângă Varșovia.

În data de 8 iunie, acesta a mers la restaurantul „Zagłobianka” alături de un prieten. Deși mâncarea a fost apreciată, suma trecută pe notă pentru o carafă de limonadă i-a lăsat un gust amar: 72 de zloți, circa 17 euro.

Hi_5 a relatat pe rețelele sociale că a comandat două șnițele de porc, fiecare la prețul de 54 de zloți, circa 13 euro.

„Încurajat” de chelner, a optat pentru o carafă de limonadă, fără să verifice meniul: „Ospătarul mi-a recomandat carafa, iar noi am acceptat. Totul a fost bine până am cerut nota. Nu-mi venea să cred: 72 de zloți pentru limonadă!”.

Conform explicațiilor oferite de chelner, prețul carafei nu este specificat ca atare, ci este calculat prin multiplicarea prețului pentru patru limonade individuale.

Mi-a spus că șefii cer să fie trecute 4 limonade pentru fiecare carafă. Așa s-a ajuns la această sumă.

O altă problemă semnalată de influencer este lipsa limonadei din meniul publicat online de restaurant. În schimb, acesta arată doar sucuri proaspăt stoarse, la 18 zloți (4 euro) pentru un pahar de 250 ml.

„Nicăieri nu am plătit mai mult de 35-40 de zloți (10 euro) pentru o carafă de limonadă. Este o lecție pentru viitor să verific întotdeauna meniul înainte de a comanda”, a adăugat influencerul.

Postarea a generat discuții aprinse online, mulți utilizatori împărtășindu-și experiențele cu prețuri surprinzătoare în restaurante.

Unii au criticat practica localului, considerând-o înșelătoare, în timp ce alții au subliniat că astfel de costuri sunt din ce în ce mai frecvente în contextul economic actual.

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