Cercetătorii au urmărit timp de 12 săptămâni un supermarket

Culoare înguste, aglomerație, cărucioare blocate, oameni care se lovesc între ei și imposibilitatea de a trece rapid printre rafturi. Pentru mulți clienți, cumpărăturile în supermarket au devenit o sursă reală de stres. Acum, un nou studiu arată că această problemă nu afectează doar cumpărătorii, ci produce și pierderi financiare importante pentru comercianți.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Unversitatea din Innsbruck, care au observat timp de 12 săptămâni activitatea unui supermarket din Tirol.

În prima etapă, pe unul dintre culoare au fost amplasate mai multe standuri promoționale cu produse aflate la ofertă. Ulterior, aceste obstacole au fost eliminate.

Vânzările au crescut când culoarul a fost eliberat

Când standurile promoționale ocupau spațiul de trecere, ponderea vânzărilor pe acel culoar era de 4,33%. După eliminarea obstacolelor, procentul a crescut la 4,83%.

Diferența pare mică la prima vedere, însă în termeni comerciali înseamnă o creștere de 11,5% a vânzărilor pe acel sector, explică jurnaliștii Bild.

Standurile promoționale sunt gândite pentru a încuraja cumpărăturile impulsive. Totuși, studiul arată exact opusul. Atunci când au mai mult loc să se deplaseze, clienții se opresc mai des, analizează produsele și cumpără mai frecvent. În schimb, dacă spațiul este îngust și aglomerat, mulți vor doar să termine rapid cumpărăturile și să plece.

Efectul este și mai puternic în cazul persoanelor care folosesc cărucioare de cumpărături. Cercetătorii explică faptul că mulți clienți percep căruciorul ca pe o extensie a propriului corp. Din acest motiv, atunci când culoarele sunt înguste, senzația de disconfort apare mult mai repede. În cadrul studiului, clienții cu cărucior au cumpărat semnificativ mai mult din zonele cu spațiu larg decât din cele înguste.

Reguli pentru culoarele magazinelor în țările europene

În multe țări europene există norme clare privind lățimea culoarelor din magazine. Conform regulilor menționate în studiu, culoarele principale din magazinele mari trebuie să aibă cel puțin doi metri lățime și să nu fie blocate de standuri promoționale sau paleți.

De asemenea, căile de acces trebuie menținute libere și din motive de siguranță.

În practică, situația este adesea diferită. Paleții cu marfă, standurile promoționale și produsele suplimentare reduc considerabil spațiul disponibil.

