Nimeni nu a vrut provocarea. Românul a spus „da”

Administrația orașului lansase o provocare pentru gelaterii: să creeze o înghețată folosind o bere locală, produsă special și purtând numele orașului. Majoritatea au refuzat, iar Viorel Vînătoru a fost însă cel care a acceptat fără ezitare.

„Ludenscheid a creat o bere la doză cu numele oraşului. Cei de la marketingul oraşului s-au dus la toate gelateriile să întrebe care ar putea să facă şi nimeni nu… Şi eu, fiind o persoană mai îndrăzneaţă, cu anumite studii în domeniu, am acceptat cu mare drag şi am făcut această îngheţată din bere”, a povestit el pentru Gândul.

Desertul cu alcool care a devenit tradiție

Experimentul s-a transformat rapid într-un succes. Înghețata din bere a ajuns să fie produsă în fiecare an, în perioada Zilei Tatălui, și este disponibilă doar pentru câteva zile.

„De fiecare dată, când e Ziua Tatălui, de Înălţare, fac această îngheţată şi o ţin o perioadă de 2-3 zile. Toţi s-au învăţat şi ştiu că de această sărbătoare găsesc această îngheţată”, a mai spus românul.

Preparatul are aproximativ 3% alcool și este considerat un desert pentru adulți, combinând gustul berii cu textura răcoritoare a înghețatei.

Cum se face înghețata din bere

Rețeta folosită de Viorel Vînătoru este bazată pe ingrediente naturale, iar produsul final este unul vegan.

„Sunt anumite produse naturale pe care le folosim. Este o îngheţată pe bază de apă. Dar nu folosim apa, folosim berea. Este compoziţia pe care o folosim la fructe. Este o îngheţată vegană, ca să zicem aşa. Luăm berea şi o ţinem la macerat cu celelalte ingrediente”, a mai explicat el pentru Gândul.

Deși pare o idee simplă, procesul implică adaptarea rețetelor clasice de înghețată pentru a integra berea fără a pierde consistența sau gustul echilibrat.

Face și înghețată pentru câini, iar nemții stau la coadă

Viorel Vînătoru nu s-a oprit la înghețata din bere. Românul din Craiova produce în gelateria sa din Ludenscheid și înghețată pentru câini, un produs care a prins foarte bine în Germania, unde mulți clienți sunt atenți la ce le oferă animalelor de companie.

Potrivit paginii Jurnal de imigrant, desertul pentru patrupede trebuie comandat din timp, iar printre cele mai cerute variante sunt cele cu ananas și cele cu morcov cu iaurt. Rețetele sunt adaptate pentru câini și nu conțin ingrediente care le-ar putea crea probleme digestive.

„Nu conţine lapte, zahăr alb… Nu le permite organismul să digere şi o să aibă probleme”, a explicat Viorel Vînătoru, potrivit sursei citate.

O cutie de înghețată pentru câini se vinde cu 3,90 de euro iar clienții fac comenzi serioase și din timp. Presa locală scrie frecvent despre proiectele sale, iar localnicii îi promovează gelateria.