Marta Kostiuk a învins-o pe Mira Andreeva la Madrid Open

Marta Kostiuk a cucerit cel mai important titlu al carierei sale, câștigând Madrid Open pe 2 mai 2026, după o victorie impresionantă împotriva rusoaicei Mira Andreeva. Jucătoarea ucraineană, numărul 23 mondial, s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-5, într-o finală încărcată de emoție și semnificație sportivă, conform AFP.

Marta Kostiuk devine a doua jucătoare din afara topului 20 care reușește să câștige acest turneu prestigios, în ceea ce reprezintă deja cel de-al treilea său ultim act dintr-un sezon impresionant.

Ce a spus ucraineanca după ce a învins-o pe adversara sa la Madrid Open

Performanța reprezintă primul titlu WTA 1000 pentru Kostiuk și o confirmare a ascensiunii sale pe zgură, la doar două săptămâni după ce a câștigat trofeul în Rouen.

„Este incredibil să mă aflu aici acum. Mi-a luat mulți ani să ajung în acest punct, iar cuvântul care îmi vine în minte acum este consistență – să apari în fiecare zi, indiferent cât de greu este, indiferent dacă iubești sau urăști ceea ce faci”, a declarat jucătoarea de 21 de ani, vizibil emoționată.

Cum s-a desfășurat meciul dintre Marta Kostiuk și Mira Andreeva

Ambele jucătoare au avut un parcurs solid pe zgură în acest an, iar întâlnirea de la Madrid a fost doar a doua dintre cele două sportive, după ce Kostiuk o învinsese pe Andreeva în Brisbane la începutul anului.

În prima manșă a finalei, ucraineanca a obținut primul break și a condus cu 4-2, profitând de greșelile adversarei sale, clasată pe locul 8 mondial.

Deși a ratat primul punct de set din cauza unei duble greșeli, Kostiuk a închis manșa la al doilea punct de set, după o minge trimisă lung de Andreeva.

Setul secund a fost mult mai echilibrat. Kostiuk a început în forță, reușind un break rapid, dar Andreeva a răspuns cu un retur fulgerător, egalând la 1-1. Cele două jucătoare au făcut schimb de break-uri în al patrulea și al cincilea game, însă ucraineanca a arătat o rezistență remarcabilă, salvând două mingi de set și reușind să egaleze la 5-5.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Strategia care i-a adus victoria ucrainencei de 21 de ani

Marta Kostiuk a demonstrat o concentrare de invidiat în momentele-cheie ale meciului. În fața unei adversare din top 10, cunoscută pentru intensitatea sa, ucraineanca a dominat schimburile de mingi de pe fundul terenului în primul set.

În al doilea set, Andreeva a încercat să revină în joc, prelungind punctele și forțând greșeli.

Totuși, Kostiuk a răspuns printr-un serviciu mai precis și lovituri bine plasate. Când ultimul retur al Mirei Andreeva a ieșit în afara terenului, Marta Kostiuk s-a prăbușit pe zgură, cu mâinile pe față. Apoi, s-a ridicat și a executat un spectaculos salt înapoi, stârnind aplauzele publicului.

Marta Kostiuk a făcut tumbe pe teren și nu a dat mâna cu adversara sa la finalul meciului

Un moment decisiv a fost dubla greșeală a rusoaicei la scorul de 5-5, care i-a permis lui Kostiuk să preia conducerea și să servească pentru titlu.

La 6-5, ucraineanca a avut trei mingi de meci, iar la a treia șansă, Andreeva a trimis mingea în out, iar Kostiuk s-a prăbușit pe teren, copleșită de bucurie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Marta Kostiuk a făcut tumbe pe teren imediat după ce a câștigat partida și a felicitat-o pe adversara sa, deși nu au dat mâna.

„Bineînțeles, vreau să o felicit pe Marta pentru sezonul de zgură pe care îl are până acum. Ai câștigat două turnee la rând, joci foarte bine, așa că felicitări pentru victoria de azi”, a spus Andreeva, cu ochii în lacrimi, după meci.

Aceasta a fost cea de-a treia finală WTA 1000 pentru tânăra rusoaică, însă și prima pierdută, după ce reușise să câștige titlurile WTA 500 de la Adelaide și Linz la începutul anului, informează AFP.