Florin Prunea și iubita sa, Lăcrămioara Ursu, dezvăluiri despre relația lor: „Aș fi vrut să fac un copil cu el”

Florin Prunea trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste alături de Lăcrămioara Ursu, însă abia recent cei doi au decis să își asume public relația. Apariția lor într-un podcast a adus primele declarații deschise despre legătura care îi unește, dar și despre începuturile acesteia.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ 15 ani, la Iași, moment în care fostul fotbalist a remarcat-o pe brunetă. Relația a început la scurt timp după prima întâlnire, însă a fost ținută departe de ochii publicului pentru o perioadă îndelungată.

Deși Florin Prunea nu este încă divorțat de soția sa, Lidia Prunea, acesta a ales în urmă cu un an să își asume public relația cu Lăcrămioara Ursu.

Lăcrămioara Ursu își dorea un copil cu Florin Prunea

În cadrul podcastului, Lăcrămioara Ursu a vorbit deschis despre povestea lor, spunând că au o relație armonioasă și că momentele tensionate sunt rare. Mai mult, aceasta a mărturisit că și-ar fi dorit să îi ofere un copil fostului sportiv.

„E o relație minunată, nu (n.r. – nu e grea viață lângă el) (…) Îi place mâncarea țigănească 100% (…) E o veselie toată ziua cu el, e o caterincă totală. Amândoi (n.r. – cedează după o ceartă). E pe liniște, dacă vrei să te cerți, nu ai cu cine (…) Lângă el, totul e ușor (…) Cred că a fost cea mai grea perioadă (n.r. – perioada în care Florin Prunea a fost departe de ea), pentru că era focul aprins atunci. Noi ne-am asumat relația de un an și el a plecat în noiembrie și aveam câteva luni de când eram asumați (…) Aș fi vrut să fac un copil cu el, dar nu pot, acesta e regretul vieții mele”, a declarat Lăcrămioara, în podcastul lui Damian Drăghici.

Lăcrămioara Ursu a avut doar cuvinte de apreciere la adresa partenerului său, descriindu-l drept un om minunat și un sprijin important în viața ei.

La rândul său, Florin Prunea a recunoscut că alături de ea și-a găsit liniștea și că, la un moment dat, nu a mai simțit nevoia să își ascundă relația. „Este liniștea mea, noi suntem de foarte mulți ani împreună, dar ne-am asumat oficial acest lucru de aproape un an de zile, adică simțeam nevoia să îmi asum, nu mai puteam, adică mă săturasem”, a declarat Florin Prunea.