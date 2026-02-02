Ce NU vor mai avea voie comercianții să facă

Ani la rând, consumatorii au fost bombardați cu etichete și mesaje care sugerau beneficii inexistente sau greu de verificat. Produse prezentate drept „mai bune”, „mai curate” sau „mai verzi”, fără ca aceste afirmații să fie susținute de fapte. Noile reguli vin să taie exact acest tip de marketing ambiguu, care creează confuzie și îi face pe oameni să plătească mai mult pentru avantaje care nu există.

Potrivit unui proiect de ordonanță analizat de Profit.ro, vor fi interzise explicit practicile care induc în eroare consumatorii.

Asta înseamnă că nu vor mai fi permise:

afirmații irelevante de tipul „apă îmbuteliată fără gluten”

mesaje vagi precum „eco” sau „prietenoasă cu mediul”, fără dovezi clare

etichete de durabilitate inventate de firme, fără certificare reală

sugestii false că un produs sau o firmă ar fi „aprobată” de o autoritate

Pe scurt, ce e scris pe ambalaj va trebui să aibă o bază reală, nu doar să sune bine.

Mai puțină presiune să schimbi lucruri care încă funcționează

Un alt punct important pentru consumatori ține de produsele care ajung să fie înlocuite prea repede. Noile reguli vizează și practicile prin care firmele grăbesc artificial „îmbătrânirea” produselor. De exemplu, va fi interzis:

să ți se spună că o actualizare de software e „necesară”, dacă ea doar schimbă funcții

să nu fii informat că o actualizare va încetini sau afecta produsul

să fii împins să schimbi consumabile sau accesorii mai devreme decât e nevoie

Pentru consumatori, asta înseamnă produse care pot fi folosite mai mult timp și mai puține cheltuieli inutile.

Ce informații noi vor trebui să primească oamenii

Magazinele, inclusiv cele online, vor fi obligate să ofere informații clare și ușor de găsit despre:

cât timp vor exista actualizări gratuite de software

cât de durabil este produsul și dacă poate fi reparat

ce servicii post-vânzare sunt disponibile

dacă există opțiuni de livrare mai puțin poluante

Ideea este ca oamenii să poată compara produsele nu doar după preț, ci și după cât timp le pot folosi și cât îi costă pe termen lung.

Oamenii vor avea acces la informații concrete, nu la etichete frumoase

Pentru consumatori, noile reguli nu înseamnă mai multe hârtii sau explicații complicate, ci mai multă claritate. Mai puține promisiuni goale, mai puține surprize neplăcute după cumpărare și mai mult control asupra deciziilor. În loc să fie atrași de etichete „frumoase”, oamenii vor avea acces la informații concrete despre ce cumpără cu adevărat.

Noile reguli nu schimbă produsele din magazine peste noapte, dar schimbă regulile jocului. Marketingul care mizează pe confuzie și ambiguitate este limitat, iar consumatorii primesc mai multă transparență și protecție.

Pentru mulți cumpărători, asta ar putea însemna mai puține cheltuieli inutile și decizii mai bine informate.

