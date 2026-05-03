Mai exact, Radu Oprea afirmă că ministrul Pîslaru nu l-a informat corect pe premier despre riscul pierderii unor bani din PNRR, atunci când sunt întors de la Bruxelles.

„Un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3. Aflăm doar cât de bun negociator este: delegația română a atras atenția asupra schimbării de abordare față de mandatele precedente, subliniind că implicarea directă și personală a conducerii politice a ministerului – ministru și viceprim-ministru – în dialogul cu Comisia Europeană reprezintă un semnal clar al seriozității cu care autoritățile române tratează angajamentele asumate prin PNRR”, a scris Ștefan Radu Oprea, duminică, pe pagina de Facebook.

El susține că România a pierdut 200 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului privind operaționalizarea Agenției pentru Digitalizarea României (AMEPIP) și este de părere că rezultatele ar fi fost mai bune dacă echipa de negocieri ar fi inclus profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului (SGG).

„Aroganța unui om ne costă pe toți și spun lucrul acesta pentru că a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului care au realizat toate progresele pe care le menționa mai sus. Da, cred că împreună cu ei, dacă exista o continuitate a discuțiilor la nivel tehnic, am fi putut obține rezultate mai bune, pentru că penalizarea cu 200 de milioane de euro arată că evaluarea Comisiei este că AMEPIP ar fi neoperational, ceea ce nu este adevărat”, continuă Oprea.

În plus, fostul oficial PSD susține că cele 132 de milioane de euro primite pe jalonul AMEPIP sunt rezultatul unei selecții corecte și transparente a conducerii actuale a agenției.

El a subliniat că Dragoș Pîslaru sau vicepremierul Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție la acest succes. „Meritul este al colegilor din SGG și într-o oarecare măsură și al meu”, a adăugat Oprea.

Răspunsul lui Radu Oprea vine după ce, Dragoș Pîslaru a acuzat reprezentanții PSD că sunt responsabili pentru pierderea unei sume totale de 458,7 milioane de euro din PNRR.

„Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire”, a spus Pîslaru pe rețelele de socializare.

Aceasta nu este prima dată când Ștefan Radu Oprea atacă public actuala conducere a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sâmbătă, el a susținut că reforma AMEPIP, pentru care România nu a primit toți banii alocați din PNRR, ar fi fost deja îndeplinită, dar a fost gestionată greșit la negocierile purtate la Bruxelles.

Pe de altă parte, Pîslaru respinge acuzațiile și subliniază provocările întâmpinate în timpul unei perioade scurte de implementare pentru a remedia problemele moștenite.

Ministrul MIPE, Dragoș Pîslaru, a publicat ieri documente oficiale din corespondența purtată inclusiv de fostul ministru PSD al Investițiilor, Adrian Câciu, cu Comisia Europeană. Practic, Pîslaru a vrut să arate cine sunt „cei care au îngropat PNRR”.

Publicarea documentelor a venit după ce Comisia Europeană a comunicat Guvernului Bolojan, pe 30 aprilie, adică după mai bine de doi ani, că România va primi 350 milioane de euro din banii suspendați, dar va pierde aproape 459 de milioane de euro pentru neîndeplinirea a patru jaloane din cererea de plată nr. 3 din PNRR.

Cererea de plată nr. 3 a fost depusă pe 15 decembrie 2023, când premier era Marcel Ciolacu, cel care era și președintele PSD, iar la acel moment, ministrul Investițiilor europene era Adrian Câciu, de la PSD.

Documentele au fost date publicității în plină criză politică, cu trei zile înaintea moțiunii de cenzură prin care PSD și AUR vor să răstoarne Guvernul Bolojan din care face parte și ministrul Pîslaru.

