La Shachi Hokoya, oamenii erau pălmuiți de bunăvoie înainte de a li se servi masa. Pentru 300 de yeni, aproximativi 2 euro, chelnerițele îmbrăcate în kimono îi plesneau peste față pe doritori.

Exista, de asemenea, o suprataxă de 500 de yeni (3,2 euro), dacă clienții solicitau un anumit membru al personalului pentru „porția” de palme.

„Serviciul” părea popular atât pentru bărbații și femeile japoneze, cât și pentru turiștii străini. „Loviturile stârneau, probabil, apetitul”, a sugerat cineva.

Pe X, fostul Twitter, a fost distribuit un videoclip, în care se precizează că „acesta este Shachi Hokoya, un restaurant din Nagoya, de unde puteți cumpăra un element de meniu numit «Nagoya Lady’s Slap»”. Filmarea are a strâns mii de vizualizări.

This is Shachihokoya – a restaurant in Nagoya – where you can buy a menu item called ‘Nagoya Lady’s Slap’ for 300 yen pic.twitter.com/19qPM1Ohac

Pe rețeaua socială au circulat mai multe filmări cu „serviciul”.

Bizarul obicei, lansat în 2012, a „reînviat” afacerile unității, atrăgând un număr tot mai mare de oameni dornici să încerce „experiența”.

Pe măsură ce cererea a crescut, conducerea a angajat mai multe fete dispuse să dea palme. Inițial, serviciul era gratuit, dar apoi a fost taxat.

Cu toate acestea, stabilimentul și-a întrerupt serviciul de lovire a feței. Luna trecută, după ce unele videoclipuri „violente” au devenit virale, au atras atenția autorităților locale.

„Nu ne așteptam ca videoclipurile vechi să devină virale, așa că vă rugăm să înțelegeți că nu mai există, înainte de a veni la noi”, a transmis locația.

Shachihoko-ya currently does not offer slaps. We appreciate the attention it has received today, but we cannot accommodate visits with the intention of receiving slaps. We didn’t expect old videos to go viral like this, so please understand before comming. pic.twitter.com/Xd30LjNTpk