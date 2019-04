În cinstea părintelui său, Dana Rogoz a scris recent, o scrisoare extrem de emoţionantă, care a stârnit admirația tuturor.

„Dragă tată,

M-am gândit mult în ultimele zile la cadoul tău. Ce ţi-ai putea dori la 65 de ani?! E o cifră care arată bine pe tort, trebuie să recunoşti. Să îţi fi luat ceva de îmbrăcat, ar fi însemnat să aleg iarăşi fie un pulover prea mare, fie unul prea mic. Să îţi fac ceva cu mâna mea, un colaj cu poze eventual, un filmuleţ, aş fi putut, dar o lăsăm pentru 70, până când se mai adună material. Să te prefaci atunci surprins. Aşadar, m-am gândit că cel mai mult te-ai bucura de… o excursie la pescuit în cel mai votat loc din lume de către pescari: Râul Umba din Peninsula Kola. Cică trage somonul ăla ca nebunul! Iar dacă ai noroc prinzi şi aurora boreală, ceea ce mi-aş dori să văd şi eu într-o zi.

Te-aş însoţi, dar mi-e frică de urşi. Şi ştii că sunt şi friguroasă. Şi hai să zicem că aş fi trecut peste toate astea ca să îţi fac pe plac, dacă aş fi văzut măcar o fotografie cu vreo femeie pe toate site-urile în rusă pe care am intrat când am căutat detalii despre pescuitul în acea zona. Numai pescari de-o seamă cu ţine, pozând mândri cu peştele în braţe. Îmbrăcaţi foarte gros. Aşa că mergi doar tu şi fă poză cu ăl mai mare somon, pentru colajul de la 70, apoi aruncă-l înapoi în apă, gândindu-te la mine ca la fiica cea enervantă, care în loc să te lase să faci un grătar din bunătatea aia de peste, ţi-a luat cadou un pachet turistic de pescuit sportiv. Ha! Şi dacă totuşi nu ai chef să mergi până în Rusia, deşi nu văd ce te-ar opri, mai am o variantă. Ludmila nu mi-a răspuns încă la mailul de confirmare al excursiei, aşa că putem schimba destinaţia. Poţi alege dintre Islanda sau Scoţia, care sunt cele mai apreciate destinaţii pentru pescari din Europa, după toate căutările mele. Acolo chiar te-aş putea însoţi.

Aş sta cu tine câteva ore la baltă, să văd dacă trage, apoi m-aş întoarce în căsuţa închiriată prin airbnb, la un ceai cald şi te-aş urmări de pe fereastră. Iar serile, pentru că efectiv nu ai avea ce să faci în zonă, am putea sta în living să vorbim mai multe. Că nu am apucat. Ştii şi tu că nu am făcut nicio călătorie împreună după divorţ, iar pe cele dinainte de opt ani mi le aduc foarte vag aminte. În timp ce găteşti ori, şi mai bine, la un pahar de vin, pentru că nu am băut niciodată alcool cu tine, ca oamenii mari, ne punem întrebări şi răspundem cât putem de sincer. Vrei?

P.S. Am scris cu greu scrisoarea asta, pentru că ştiu că o să o păstrezi şi mi-e groaznic de ruşine când peste ani recitesc ce ţi-am scris şi descopăr ce pueril mi se înlănţuie cuvintele. Azi tata ar fi împlinit 65 de ani şi fix aşa i-am fi putut sărbători”, a scris Dana.

Citește și

Comercianți de obiecte vechi, un restaurator și oameni de afaceri vor fi audiați la DIICOT în dosarul „Tezaurul de la Moscova 2”!

Citește mai multe despre Dana Rogoz, scrisoare și tata pe Libertatea.