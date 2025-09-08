Lansat în 2024, BAW 212 este o reinterpretare modernă a modelului original BJ212 din 1965. Acest SUV cu cinci uși are un preț de pornire de doar 14.000 de dolari (11.920 euro), în timp ce versiunea de lux ajunge la 20.000 de dolari (circa 17.029 euro), ceea ce face ca mașina să fie mai ieftină decât emblematicul Fiat 500 italian și mult mai accesibilă decât un Land Rover. Comparativ, prețurile pentru Land Rover Defender 110 încep de la 62.795 lire sterline(72.366 euro) , putând ajunge până la 158.045 lire sterline(182.135 euro).

BAW 212 este echipat cu un motor 2.0 GDI turbo cu injecție directă și tracțiune integrală. Interiorul include scaune din piele artificială și un ecran de infotainment de 12,3 inci. Modelul de bază atinge o viteză maximă de aproximativ 130 km/h, în timp ce varianta de top poate ajunge la 170 km/h. Vehiculul dispune de tracțiune integrală comutabilă și blocaje diferențiale față și spate.

Deși în prezent nu este disponibil în Marea Britanie, BAW intenționează să se extindă pe piețe noi. Lu Yunran, CEO-ul BAW, a declarat: „Fiind o categorie de produse unică, vehiculele off-road fabricate în China se extind și la nivel global, într-un efort hotărât de a promova capacitățile noastre de dezvoltare și producție. Brandul 212 va mobiliza resurse pentru a ne promova pătrunderea pe piețele străine.”

BAW 212 este disponibil în cinci culori: alb, verde, gri, verde închis și negru.

Piața auto din China trece prin schimbări majore în această perioadă. Mașinile electrice sunt acum, în medie, mai ieftine decât mașinile pe benzină, în țara care este lider în ceea ce privește accesibilitatea acestor vehicule.

