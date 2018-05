Tensiuni în coaliţia de guvernare. PSD, semnal de alarmă pentru ALDE

Noi probleme în coaliţia de guvernare. De data aceasta, senatorul PSD Niculae Bădălău transmite un semnal partenerilor din ALDE. “Este din ce în ce mai greu să avem împreună o guvernare”, a spus, printre rânduri, liderul social-democrat. Declaraţia a fost făcută în contextul în care s-a arătat nemulţumit de senatorii ALDE care nu i-au susţinut proiectul de lege privind trecerea lacului Grădinari în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu. Nu este prima dată când Bădălău transmite astfel de semnale în teritoriu.

Coaliţia de guvernare începe să scârţâie. În teritoriu, au început să apară noi probleme. Cel puţin asta susţine senatorul PSD Niculae Bădălău, care i-a criticat pe partenerii din ALDE.

“Noi avem un parteneriat politic atât la nivel de guvern cât şi la nivelul judeţului Giurgiu. Pentru mine şi cred că şi pentru colegii mei este din ce în ce mai greu să avem o administrare judeţeană împreună, cred că şi o guvernare. E foarte greu să iei toţi băsiştii… nu mă bag în politica lor de cadre, dar cred că devine din ce în ce mai nefrecventabilă discuţia cu ALDE la Giurgiu dacă are o asemenea poziţie. E foarte greu de lucrat în acest moment”, a declarat Niculae Bădălău, într-o conferinţă de presă la Giurgiu, potrivit Agerpres.

Mesajul către ALDE a venit după ce mai mulţi senatori din echipa lui Călin Popescu Tăriceanu nu au susţinut un proiect de lege al social-democratului. Este vorba despre trecerea lacului Grădinari în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.

“Eu consider că un parlamentar este delegat de cetăţeni să le reprezinte interesele în Parlamentul României, nu să existe o luptă şi dacă e o propunere legislativă penelistă sau pesedistă să nu o voteze ceilalţi atâta timp cât propunerea este bună, repară sau creează un bun pentru cetăţeni. (…) Am discutat şi personal cu fiecare, le-am explicat ceea ce se întâmplă că este o măsură benefică pentru judeţul Giurgiu, dar am avut o dezamăgire faţă de ALDE şi o să am o discuţie cu domnul deputat de Giurgiu Toma Petcu şi cu domnul Tăriceanu pentru că “, a mai spus Niculae Bădălău.