UPDATE, ora 15.27: O nouă atenționare cod galben a fost emisă de ANM pentru localități din județul Alba. Avertizarea meteo este valabilă astăzi, 19 august 2025, până la ora 16.30.

Vizate sunt următoarele localități: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut și Blandiana.

Se vor semnala averse care vor acumula local 15 – 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1 – 2 cm).

Știrea inițială: Până la ora 15.15, în 11 localități din județul Alba se vor semnala averse care vor acumula local 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului (cu viteze de 50 – 55 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

Vizate sunt următoarele localități din județul Alba: Aiud, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Meteș, Stremț, Mirăslău, Livezile, Rimetea, Ocoliș, Râmeț.

De asemenea, sub cod galben se află localitățile Sasca Montană, Ciclova Română și Ciuchici din județul Caraș-Severin. Atenționarea meteo este valabilă până la ora 15.20, iar meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula 15 – 25 l/mp, intensificări ale vântului 55-60 km/h și grindină de mici dimensiuni 1 – 2 cm.

Totodată, meteorologii au emis un cod galben pentru mai multe localități din județul Alba. Atenționarea este valabilă până la ora 16.00 și se vor semnala averse care vor acumula local 15 – 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni(1 – 2 cm).

Sub atenționare se află următoarele localități din județul Alba: Aiud, Ocna Mureș, Zlatna, Câmpeni, Teiuș, Abrud, Ighiu, Unirea, Bistra, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montană, Lupșa, Mihalț, Lopadea Nouă, Meteș, Stremț, Sântimbru, Mirăslău, Albac, Sohodol, Horea, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Cricău, Livezile, Sălciua, Poșaga, Hopârta, Mogoș, Rădești, Rimetea, Întregalde, Ocoliș, Râmeț și Ponor.

Până la ora 16.00, 9 localități din județul Hunedoara se vor afla sub atenționare meteo de tip cod galben. Vor fi averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, intensificări ale vântului 55-60 km/h, grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

Vizate sunt: Hațeg, Sântămăria-Orlea, Bretea Română, Teliucu Inferior, Densuș, Totești, Răchitova, General Berthelot, Toplița.

Ce înseamnă cod galben

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu curent electric sau alte activități zilnice.

Cea mai mare despăgubire din 2024, după o ploaie torențială

Pentru o companie românească, ploaia de anul trecut a venit cu o notă de plată uriașă: aproape 7 milioane de lei, adică peste 1,4 milioane de euro.

Aceasta este cea mai mare despăgubire plătită în 2024 de o companie de asigurări membră UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Despăgubirea a fost achitată în baza unei polițe de asigurare pentru bunuri și proprietăți, destinată mediului de afaceri.

