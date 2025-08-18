Cod galben de ploi torențiale și căderi de grindină

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în cursul zilei de 18 august, în intervalul 10.00 – 23.00. Zonele vizate sunt: cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, sudul Transilvaniei.

„În cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm).

În intervale scurte și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, au transmis meteorologii.

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h.

Meteorologii ANM au emis și prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vremea rămâne caniculară în cea mai mare parte a teritoriului, însă la munte, temperaturile maxime vor mai scădea până la finalul lunii.

Nouă județe, sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii

Tot în cursul zilei de luni, 18 august, Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod portocaliu de vreme extremă, valabil în nouă județe din România. Este vorba de județele: Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Prahova.

„În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3-5 cm).

În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, au transmis meteorologii ANM.

Harta județelor afectate de cele două coduri de vreme extremă. Foto: ANM

Când se emite codul portocaliu de vreme extremă

Codul portocaliu de vreme instabilă este emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atunci când se anunță fenomene meteorologice periculoase, care pot produce pagube semnificative sau pun în pericol siguranța populației. Aceste fenomene includ:

Averse cu cantități importante de precipitații (de exemplu, 40-50 litri/mp în intervale scurte, izolat și peste 60 de litri/mp);

Descărcări electrice frecvente;

Rafale puternice de vânt (70-90 km/h);

Grindină de dimensiuni medii sau mari (3-5 cm).

Codul portocaliu este valabil, de regulă, pentru o anumită zonă geografică delimitată și pe o anumită perioadă limitată, indicând risc major de inundații și fenomene severe cumulate.

Ce condiții trebuie să fie îndeplinite ca meteorologii să emită un cod portocaliu

Zonele sunt declarate sub cod portocaliu atunci când sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase cu un grad mare de intensitate care pot afecta semnificativ activitățile socioeconomice, siguranța populației și infrastructura. Condițiile specifice pentru declararea codului portocaliu includ:

Precipitații intense, care pot provoca inundații importante în zone cu risc ridicat, în special în bazinele hidrografice ale zonei respective;

Cantități mari de precipitații într-un timp scurt, care pot genera viituri locale pe râuri mici și scurgeri de pe versanți;

Risc de deversare a rețelelor de canalizare;

Condiții dificile de circulație rutieră, mai ales pe drumurile secundare, și perturbări semnificative ale transportului feroviar;

Posibile întreruperi ale alimentării cu energie electrică;

Vânt puternic cu intensificări, grindină de dimensiuni medii sau mari;

Ninsori abundente sau depuneri de polei care pot afecta rețeaua de transport, astfel încât circulația să devină dificilă, cu riscuri mari de accidente și daune la rețelele de electricitate și telecomunicații;

Caniculă puternică sau ger extrem ce pot pune în pericol sănătatea persoanelor vulnerabile și pot produce efecte negative majore asupra agriculturii și infrastructurii.

Codul portocaliu este emis pentru o anumită zonă geografică și pentru o perioadă limitată în care sunt anticipate aceste fenomene. El indică riscuri majore și necesitatea unor măsuri sporite de precauție și pregătire din partea populației și a autorităților.

