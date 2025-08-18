Codul roșu este valabil până la ora 19.30, iar vizate sunt mai multe localități din județele Olt și Teleorman.

Conform meteorologilor, se vor semnala: grindină de medii și posibil mari dimensiuni (peste 4 cm), vijelie puternică cu viteze de peste 80- 90 km/h, averse torențiale (25 – 40 l/mp) și frecvente descărcări electrice.

Sub cod roșu se află:

Județul Olt: Mihăești, Seaca;

Ce înseamnă codul roșu

Codul roșu emis de ANM este cel mai grav nivel de avertizare meteorologică din România. Acesta indică fenomene meteorologice extrem de periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare și cu potențial de a produce efecte dezastruoase asupra populației, infrastructurii și mediului.

Cea mai mare despăgubire din 2024, după o ploaie torențială

Pentru o companie românească, ploaia de anul trecut a venit cu o notă de plată uriașă: aproape 7 milioane de lei, adică peste 1,4 milioane de euro.

Aceasta este cea mai mare despăgubire plătită în 2024 de o companie de asigurări membră UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Despăgubirea a fost achitată în baza unei polițe de asigurare pentru bunuri și proprietăți, destinată mediului de afaceri.

