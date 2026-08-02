Utilajul era transportat pe un trailer, iar într-o curbă încărcătura a intrat în balans și s-a prăbușit pe șosea, conform polițiștilor.

Pe DN6, în zona localității Domașnea, circulația rutieră a fost blocată după ce utilajul agricol a căzut de pe remorca unui autotren.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a precizat că echipele de intervenție urmau să elibereze carosabilul.

„Circulația rutieră este îngreunată pe DN 6, la Domașnea (CS). Un utilaj agricol a căzut pe carosabil de pe remorca unui autotren. Se estimează reluarea circulației normale până la ora 14.”

Potrivit polițiștilor, combina agricolă era transportată pe platforma unui TIR. Într-o curbă la dreapta, încărcătura ar fi intrat în balans, iar utilajul s-a prăbușit de pe platformă și a ajuns pe partea carosabilă.

Una dintre ipotezele luate în calcul este că utilajul agricol nu ar fi fost asigurat corespunzător pe trailer.

Incidentul putea avea urmări grave, însă, în momentul în care combina a căzut pe DN6, nu se afla nicio mașină în apropiere.

Astfel, nimeni nu a fost rănit.

Postarea DRDP Timișoara despre incident a generat numeroase reacții în mediul online.

Unii internauți au atras atenția asupra riscului la care ar fi fost expuși ceilalți participanți la trafic dacă utilajul ar fi căzut în momentul în care prin zonă treceau alte mașini.

„Dacă murea careva, tot cu «Doamne ajută» erai?. Șoferul merită să fie făcut pieton pe viața. ”, a comentat cineva, după ce un alt bărbat a luat apărarea șoferului de TIR.

Un alt utilizator a atras atenția asupra valorii utilajului: „Când te gândești că «scula aia» costă câteva sute de mii de euro. Nu a fost legată cum trebuie…”

„Numai un IDIOT poate să ajungă la așa PERFORMANȚĂ !”, „Conduc ca nebunii”, „Inconștientul ăla de șofer merită să aibă permisul anulat”, „Meserie te halesc, prea tare ai intrat în curbă.”, sunt alte câteva comentarii.

„Pare posibil să nu fi fost asigurată corespunzător sau șoferul să fi făcut o manevră imprudentă, ceea ce a produs balansul.”, au comentat alții.

„Mori nevinovat pe șosele din cauza unor retardați. 99% din șoferii « profesioniști» sunt criminali latenți”, a scris un alt român.

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