Trump, un „laș nenorocit”

Într-o postare explozivă pe X, comediantul Jonathan Pie nu s-a ferit de cuvinte, demontând punctele de vedere ale lui Trump și punându-l la zid pentru declarațiile sale recente.

„Mai suntem aliații Americii acum că America folosește în mod deschis propaganda Kremlinului?”, se întreabă retoric comediantul, atacând direct poziția lui Trump, care a sugerat că Ucraina este responsabilă pentru război. Tot el răspunde.

„Este pentru prima dată când un președinte american a criticat un aliat pentru că nu s-a predat unei armate invadatoare. Laș nenorocit!”, exclamă el.

Acesta subliniază absurdul declarației, comparând-o cu un scenariu istoric ridicol.

„Trump care susține că Ucraina a început războiul este ca și cum Roosevelt ar spune: Păi, ce naiba căutau navele alea în Pearl Harbour?”.

Mai mult decât atât, comediantul îl ironizează pe Trump pentru pretențiile sale de mare negociator, afirmând că fostul președinte și-a dezvăluit slăbiciunea imediat:

„Marele negociator și-a arătat hoitul după două secunde, a arătat lumii că a fost complet capturat de punctele de vedere ale Kremlinului”.

„Marea Britanie nu a avut alegeri 10 ani. Asta nu face din Churchill un dictator”

Comediantul punctează și ipocrizia lui Trump în privința relațiilor internaționale, acuzându-l că are un standard dublu față de dictatori.

„Și vă puteți da seama că Trump nu crede că Zelenski este un dictator pentru că nu are nasul băgat în anusul lui Zelenski, în timp ce îi întinde mâna, așa cum face cu dictatorii adevărați”.

Jonathan Pie face o comparație istorică între Ucraina și Marea Britanie în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Marea Britanie nu a avut alegeri generale timp de 10 ani din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial. Asta nu face din Winston Churchill un dictator” și demontează și pretextul invocat de Rusia pentru invazie, arătând că argumentul expansiunii NATO nu se susține.

„Expansiunea NATO la granițele Rusiei s-a oprit în 2004. Și ce dacă? Rusia a fost atât de deranjată încât a așteptat 10 ani pentru a invada Crimeea, apoi o scurtă pauză de opt ani, și apoi Ucraina. Prostii absolute”, a mai spus, revoltat, comediantul.

Postarea lui Jonathan Pie a devenit rapid virală, atrăgând reacții puternice atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor lui Trump.

