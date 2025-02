Comerțul nu are legătură numai cu Donald Trump

Articol de Rana Foroohar.

Ușa rotativă a amenințărilor tarifare ale lui Donald Trump zguduie piețele americane și agravează aliații și adversarii deopotrivă. Dar merită să ne amintim că multe dintre schimbările care au loc în prezent în comerțul global și în lanțurile de aprovizionare sunt în curs de desfășurare de ceva timp și nu au prea mare legătură cu isprăvile președintelui.

În plus, marile tendințe nu sunt neapărat întotdeauna ceea ce credeți că sunt. Să luăm, de exemplu, ideea de afaceri între vecini. Acest lucru se întâmplă, cu siguranță, în America de Nord, unde o relație comercială mai strânsă între SUA, Mexic și Canada în ultimii ani a redus dependența de China (desigur, asta ridică întrebarea de ce ar dori Trump să perturbe un lucru bun). Dar, la nivel global, distanța geografică medie a schimburilor comerciale a crescut, de fapt, în ultimul deceniu, cu aproximativ 10 km pe an, conform unei noi cercetări a McKinsey Global Institute (MGI).

Distanța medie parcursă în prezent de un dolar comercial este de aproximativ 5 200 km. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că „friendshoring” nu se face neapărat la nivel local. SUA au transferat aprovizionarea către Mexic, da, dar și către Vietnam. Europa s-a îndepărtat de energia rusească și s-a îndreptat spre SUA – cel puțin pentru moment. Iar puterile mijlocii precum Brazilia, India și membrii Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) găsesc noi alianțe comerciale în întreaga lume.

În ciuda accentului pus de multe guverne pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce ar pleda pentru lanțuri de aprovizionare mai scurte (având în vedere că transportul și logistica sunt a doua cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră după China însăși), comerțul mondial este la fel de extins ca oricând. Acestea fiind spuse, există blocuri comerciale discrete în curs de dezvoltare, dar pe o bază mai degrabă geopolitică decât geografică.

În luna mai a anului trecut, un studiu al FMI a arătat că au apărut trei blocuri comerciale majore aliniate politic. În primul rând, a existat un bloc orientat spre SUA, care include SUA, Europa, Canada, Australia și Noua Zeelandă. În al doilea rând, un bloc înclinat spre China, care include Rusia, Belarus, Siria și Eritreea. În cele din urmă, a existat un al treilea bloc format din țări precum India, statele ASEAN și altele din „sudul global” care sunt nealiniate sau neutre în relațiile lor cu SUA și/sau China.

Potrivit MGI, între 2017 și 2024 s-a înregistrat o scădere a comerțului între țările nealiniate politic de aproximativ 7%. În timp ce tarifele și războaiele comerciale joacă un rol, o bună parte din această scădere a fost cauzată de șocul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Aceasta este mult mai puțin decât fragmentarea comerțului observată în timpul Războiului Rece, dar este mai semnificativă din punct de vedere economic, deoarece atunci comerțul mondial cu bunuri reprezenta 16% din PIB, în timp ce acum reprezintă 45%.

De asemenea, după cum a remarcat primul director general adjunct al FMI, Gita Gopinath, țările din cadrul blocurilor comerciale se integrau în timpul Războiului Rece, în timp ce acum s-ar putea să se întoarcă spre interior. Acest lucru este valabil în mod evident pentru SUA, care amenință cu taxe vamale chiar țările cu care a devenit mai apropiată din punct de vedere economic în ultimii șapte ani. Dar, pentru a înțelege cu adevărat ce se schimbă într-o anumită țară, trebuie să analizăm nuanțele sector cu sector. Luați în considerare, de exemplu, creșterea bruscă a importurilor de echipamente de transport din Mexic în SUA. S-ar putea crede că este vorba despre o scădere a importurilor din China, dar, de fapt, este vorba despre o scădere a comerțului cu Canada.

De asemenea, în timp ce comerțul bilateral SUA-China este în scădere, valoarea importurilor americane dependente de China nu a scăzut prea mult. Acest lucru se datorează în parte faptului că produsele care provin din China sunt expediate în țări terțe înainte de a fi trimise în SUA. Ca întotdeauna, contabilizarea realității comerțului global este o chestiune complicată.

Cum se adaptează întreprinderile la această lume nouă? Mai degrabă decât să aleagă un singur bloc, majoritatea încep să treacă la un model diferit, care include costuri suplimentare pentru a lucra în toate cele trei. De asemenea, acestea caută modalități de a reduce riscul geopolitic în dezvoltarea produselor. Unilever, de exemplu, face mai puțină personalizare pentru piețe și se bazează, în schimb, pe specificațiile standard ale industriei, pentru a putea muta rapid produsele de pe o piață pe alta în funcție de schimbările mediului politic.

Multe companii utilizează, de asemenea, inteligența artificială pentru a prezice unde ar putea apărea noi perturbări ale comerțului și pentru a automatiza planuri de acțiune mai complexe pentru lanțul de aprovizionare. Compania germană Schneider Electric, de exemplu, a dezvoltat un „turn de control” software care analizează întreaga rețea de furnizori multistrat și redirecționează imediat comenzile către diferite părți ale rețelei dacă o anumită companie sau țară le poate onora.

În timp ce tarifele și contratarifele lui Trump vor avea, cu siguranță, un impact asupra formei comerțului în următorii câțiva ani – multe companii internaționale se grăbesc deja să se alinieze și să pună mai multe capacități de producție în SUA – există tendințe mai mari care vor continua să se manifeste mult timp după plecarea actualei administrații. China, de exemplu, a anunțat recent propuneri de accelerare a propriilor sale planuri de decuplare tehnologică, care au fost lansate în 2015, chiar înainte ca Trump să fie ales.

Un raport recent al Boston Consulting Group a prezis că schimburile comerciale bilaterale dintre Occident și China se vor contracta cu 221 de miliarde de dolari până în 2033, o scădere de 1,2%. Întotdeauna am crezut că lumea acordă SUA prea mult credit pentru ceea ce se întâmplă, de fapt, în comerțul global. Paradigma se schimbă, cu sau fără Trump.

