Detalii despre cometa misterioasă

Un obiect misterios din spațiu, de dimensiunea Manhattan-ului, se îndreaptă spre Pământ cu o viteză uluitoare, stârnind interesul oamenilor de știință din întreaga lume. Denumit 3I/ATLAS, acest corp ceresc a fost observat pentru prima dată de telescopul ATLAS din Chile, conform unui raport WION News.

Cercetătorii de la Harvard sugerează că ar putea fi tehnologie extraterestră, declanșând discuții despre o posibilă întâlnire cu extratereștri în noiembrie 2025.

Caracteristici ale obiectului 3I/ATLAS

Observațiile arată că 3I/ATLAS:

Se deplasează cu peste 60 km/s

Are o lățime între 10 și 20 km

Va fi cel mai aproape de Soare la sfârșitul lunii noiembrie 2025

Aceste caracteristici neobișnuite au determinat oamenii de știință să se întrebe dacă ar putea fi mai mult decât o simplă rocă spațială.

Ce spun cercetătorii

Avi Loeb, cunoscut pentru teoriile sale controversate despre tehnologia extraterestră, este implicat în studiul obiectului 3I/ATLAS. Împreună cu Adam Hibberd și Adam Crowl de la Initiative for Interstellar Studies din Londra, Loeb a publicat un articol sugerând că obiectul ar putea fi de origine artificială.

Cercetătorii speculează că, dacă 3I/ATLAS este într-adevăr o navă inteligentă, orbita sa neobișnuită i-ar putea permite să se apropie de Pământ fără a fi detectată.

Posibile implicații ale unei întâlniri

Autorii studiului subliniază că acesta este doar un experiment teoretic, nu o afirmație despre o amenințare extraterestră directă. Cu toate acestea, ei avertizează că, în cazul improbabil în care ipoteza s-ar dovedi adevărată, consecințele ar putea fi grave pentru omenire.

Cercetătorii sugerează că ar putea fi necesare măsuri de protecție, deși recunosc că acestea ar putea fi ineficiente împotriva unei tehnologii avansate.

Precedente și controverse

Avi Loeb a mai stârnit controverse în 2017, când a sugerat că obiectul interstelar ʻOumuamua ar putea fi o navă spațială artificială. Deși mulți astronomi au contestat această teorie, ea a generat discuții importante despre interpretarea fenomenelor cosmice neobișnuite.

Natura exactă a obiectului 3I/ATLAS rămâne un mister. Oamenii de știință vor continua să-l monitorizeze atent pe măsură ce se apropie de sistemul solar interior. Indiferent dacă este vorba de o simplă rocă cosmică sau de ceva mult mai avansat, acest obiect continuă să fascineze comunitatea științifică și publicul larg.

Conform raportului, cercetătorii subliniază importanța unei abordări științifice riguroase în investigarea acestui fenomen intrigant, evitând speculațiile nefondate și concentrându-se pe colectarea și analiza datelor concrete.

