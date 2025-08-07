Tulsi Gabbard: „Când va fi momentul, vom dezvălui adevărul”

Într-o conversație cu gazda podcastului Pod Force One, Miranda Devine, Gabbard – directoare a Serviciului Național de Informații în administrația Trump – a sugerat că deține informații clasificate despre subiect, dar nu le poate divulga din cauza funcției sale.

Întrebată dacă ea „crede în extratereștri”, Gabbard a răspuns afirmativ, dar a precizat că momentan nu are informații de împărtășit publicului.

„Am propriile convingeri, însă trebuie să fiu atentă ce comunic în acest rol. Când va fi momentul, vreau să spun adevărul despre OZN-uri și îl voi face cunoscut poporului american”, a spus ea.

Declarațiile ei vin în contextul în care fostul ofițer de contrainformații Luis Elizondo, care a investigat cazuri de OZN-uri în cadrul Departamentului Apărării, a susținut că SUA deține „tehnologii UAP” și că la nivel global există dispozitive avansate ce nu pot fi atribuite niciunui stat cunoscut.

Trump cere transparență în privința OZN-urilor

Fostul președinte Donald Trump a cerut în repetate rânduri mai multă transparență în privința OZN-urilor și a promis că, dacă va fi reales, va desecretiza imagini și înregistrări video legate de observarea acestora.

Într-un interviu cu Lex Fridman, Trump a spus că este hotărât să dezvăluie astfel de materiale și că a fost deja presat să nu o facă în trecut, dar intenționează să le publice „în curând”.

Imagini cu presupuse OZN-uri

Între timp, imagini declasificate surprinse de o aeronavă de supraveghere americană în Irak, în 2016, au capturat un OZN sferic de culoare metalică și care zbura deasupra orașului Mosul. Obiectul, denumit „sfera Mosul”, s-a mișcat brusc și imprevizibil în câmpul vizual al camerei.

Clipul video a fost obținut de investigatorul Dustin Slaughter printr-o solicitare FOIA și prezentat publicului de cunoscutul podcaster Jeremy Corbell. Pentagonul declasificase anterior o imagine statică extrasă din același videoclip.

Alte filmări recente, făcute publice în 2023 de Biroul de Rezolvare a Anomaliilor All-Domain din cadrul Pentagonului, arată sfere metalice similare plutind în aer, filmate de drone americane în Orientul Mijlociu și Asia de Sud – fenomene ce continuă să intrige autoritățile americane.

În statul New York, SUA, s-au raportat 66 de apariții de OZN-uri în prima jumătate a anului 2025, conform unui raport al Centrului Național de Raportare a OZN-urilor (NUFORC)

