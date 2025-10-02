Problemele depistate în penitenciarele din România

Membrii comisiei au constatat probleme grave în majoritatea unităţilor vizitate, inclusiv supraaglomerare, lipsă de personal medical specializat şi condiţii precare de igienă.

Potrivit unui comuicat de presă, ca răspuns la aceste constatări îngrijorătoare, comisia a organizat o dezbatere naţională la Palatul Parlamentului, axată pe reforma legii penale.

Obiectivele principale ale acestei dezbateri au fost prevenirea infracţionalităţii, asigurarea unor condamnări juste şi facilitarea reintegrării sociale a deţinuţilor.

În urma vizitelor efectuate în mai multe unităţi penitenciare din ţară, comisia a identificat o serie de probleme grave:

Supraaglomerarea spaţiilor de detenţie

Lipsa condiţiilor adecvate de igienă

Deficit de personal operativ şi administrativ

Insuficienţa personalului medical şi psihologic

Expunerea cadrelor operative la riscuri fără protecţie corespunzătoare

„Vizita în Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, singura unitate de detenţie pentru femei din ţară, evidenţiază lipsa unui medic ginecolog şi pediatru pentru mamele care cresc copii în penitenciare, afectând grav viaţa persoanelor vulnerabile”, a declarat Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor.

Necesitatea unei reforme comprehensive

În contextul acestor probleme, comisia a propus o reformă amplă a sistemului penitenciar şi a legii penale.

„Reforma legii penale nu priveşte doar legislaţia sau problemele identificate, ci însăşi felul în care construim siguranţa şi normalitatea în societatea românească. Reforma propusă vizează protecţia reală a cetăţenilor, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor şi a demnităţii umane”, a mai adăugat Gherasim.

Obiectivelele reformei propuse includ:

Reîntoarcerea la bazele educaţiei pentru prevenirea infracţionalităţii Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie Asigurarea accesului real la servicii de sănătate de calitate Identificarea soluţiilor pentru reintegrarea socială eficientă Protejarea şi respectarea cadrelor operative din penitenciare

Gherasim a subliniat necesitatea unei abordări integrate şi a unei colaborări strânse între instituţiile statului.

„Justiţia nu poate asigura respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor şi Constituţia României fără un protocol clar interministerial şi interinstituţional. Ministerul Justiţiei trebuie să colaboreaze real cu toate ministerele de resort, ANP şi DGASPC-uri, pentru îndeplinirea obiectivului final: protecţie reală şi siguranţă pentru societatea civilă”, a explicat președinta Comisiei.

Accentul pe prevenţie

Un aspect important al reformei propuse este accentul pus pe prevenirea infracţionalităţii.

Laura Gherasim a declarat: „Este mai înţelept şi mai just să prevenim faptele decât să reparăm răul după ce a fost făcut”, a adăugat Gherasim.

Această abordare reflectă o schimbare de paradigmă în gândirea despre justiţie şi pedeapsă, punând accentul pe educaţie şi prevenţie, mai degrabă decât pe măsuri punitive.

Comisia şi-a exprimat deschiderea faţă de o consultare publică amplă în procesul de reformă. Acest lucru include ascultarea opiniilor persoanelor care au experienţă directă cu sistemul penitenciar.

„Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ascultă toate opiniile, inclusiv ale celor care au trăit experienţa penitenciarelor, pentru a reflecta consultarea publică extinsă şi a analiza experienţele şi problemele semnalate”, a conchis Gherasim.

