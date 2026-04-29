Reguli stricte pentru securitate

Toate extragerile loteriei organizate de Szerencsejáték Zrt. sunt realizate sub măsuri stricte de securitate.

După cum a explicat Panulin Ildikó, șefa departamentului de comunicare al companiei, bilele utilizate sunt sigilate în lăzi speciale, cu sigilii autentificate de un notar public.

Aceste bile nu sunt atinse de mâna umană decât înainte și după extragere. „Bilele sunt fabricate dintr-un material plastic spumant închis ermetic, iar verificarea acestora, realizată de Oficiul de Metrologie, are loc o dată la doi ani. Se măsoară diametrul, greutatea și se verifică eventualele defecte”, a precizat Panulin Ildikó.

Testări și supraveghere continuă

Înaintea fiecărei extrageri, se efectuează o tragere de probă care simulează exact condițiile din timpul extragerii oficiale.

Aceasta are loc în prezența unui notar public și a unui președinte al comisiei de extragere.

„Dacă există vreo defecțiune în sistem, aceasta este identificată imediat în timpul testelor”, a adăugat Panulin.

În plus, toate echipamentele de extragere sunt supuse unor proceduri riguroase de verificare, fiind testate de sute de ori înainte de utilizare.

Sistemele informatice, impenetrabile

Procesul de procesare a numerelor câștigătoare este, de asemenea, strict controlat. Imediat ce numerele sunt extrase, acestea sunt introduse într-un sistem informatic dezvoltat de o companie internațională, utilizat în întreaga Europă pentru jocurile loto.

Codul-sursă al acestui software este cunoscut doar de producător și este protejat împotriva oricărei tentative de acces neautorizat.

Acces restricționat

Un alt aspect important al securității îl reprezintă accesul la încăperea unde sunt păstrate echipamentele și bilele în afara programului de extragere.

Doar câțiva angajați autorizați pot intra în această încăpere, după ce trec prin mai multe niveluri de verificare.

„Accesul se face doar cu cheia, cardul de identificare și un cod personal, toate fiind necesare pentru deschiderea ușii”, a explicat Panulin Ildikó.

Manipularea, imposibilă?

Cu toate aceste măsuri stricte de securitate, posibilitatea de a manipula extragerile loto pare extrem de redusă. Totuși, suspiciunile persistă în rândul publicului, alimentate de coincidența remarcabilă a câștigurilor simultane.

Oamenii au dificultăți în a accepta că premiile mari sunt doar rezultatul întâmplării”, Panulin Ildikó, șefa departamentului de comunicare al companiei

Cum s-au furat 10 milioane de dolari la loteria mexicană

În 2012, în Mexic, a avut loc o fraudă majoră și inedită, orchestrată de un grup de funcționari publici care lucrau chiar pentru loteria națională. Aceștia au reușit să fure 160 de milioane de pesos (10 milioane de dolari la acea vreme) printr-o manipulare televizată a extragerii „Melate” (22 ianuarie 2012).

7 angajați ai loteriei, cu acces privilegiat, au filmat o extragere falsă cu 5 ore înainte de transmisia oficială. Au creat un montaj video pentru a simula extragerea în direct, folosind numerele pe care complicii lor le jucaseră deja.

Frauda a implicat o echipă de producție TV și un prezentator, toți fiind implicați în schemă. Rudele funcționarilor au cumpărat bilete cu numerele câștigătoare cunoscute anterior.

Deși au încercat să fenteze sistemul, cei 7 au fost prinși câteva săptămâni mai târziu. Acest scandal real a inspirat industria cinematografică, inclusiv filmele „Corazonada” (The Lottery: The Mexican Dream) din 2022 și serialul Netflix din 2025 numit „How to Win the Lottery” („Me Late Que Si”).

Această escrocherie a fost considerată una dintre cele mai mari și mai vizibile fraude din istoria loteriei mexicane, fiind comisă în fața a milioane de telespectatori.

N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri, 29 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:15
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri, 29 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Numai în anul 2025, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, aproximativ 100.000 de euro au ajuns la copiii suferinzi aflați în programele umanitare ale fundației
Știri România 08:00
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Numai în anul 2025, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, aproximativ 100.000 de euro au ajuns la copiii suferinzi aflați în programele umanitare ale fundației
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Adevarul.ro
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la City: ”Este ca un stadion mic”
Fanatik.ro
Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la City: ”Este ca un stadion mic”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Exclusiv
Stiri Mondene 28 apr.
De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
Stiri Mondene 28 apr.
Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
ObservatorNews.ro
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Mediafax.ro
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | „Lucrurile erau deja împărțite!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de divorț. Dezvăluirile avocatului Adrian Cuculis
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Femeia de 45 de intrată în comă după un lifting facial s-a stins din viață
KanalD.ro
Femeia de 45 de intrată în comă după un lifting facial s-a stins din viață

Ludovic Orban a spus că PNL și-a semnat sentința dacă partidul lui Ilie Bolojan acceptă o variantă cerută de PSD: „Riscă să-și pună punct existenței”
Politică 08:17
Ludovic Orban a spus că PNL și-a semnat sentința dacă partidul lui Ilie Bolojan acceptă o variantă cerută de PSD: „Riscă să-și pună punct existenței”
Nicușor Dan spune că nu va numi un premier susținut de PSD-AUR. Care sunt prerogativele și limitele constituționale ale președintelui
Politică 28 apr.
Nicușor Dan spune că nu va numi un premier susținut de PSD-AUR. Care sunt prerogativele și limitele constituționale ale președintelui
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cel mai dificil moment din cariera lui Cătălin Cîrjan. Cum l-a salvat Dinamo când nu mai voia să audă de România
Fanatik.ro
Cel mai dificil moment din cariera lui Cătălin Cîrjan. Cum l-a salvat Dinamo când nu mai voia să audă de România
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea