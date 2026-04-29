Reguli stricte pentru securitate

Toate extragerile loteriei organizate de Szerencsejáték Zrt. sunt realizate sub măsuri stricte de securitate.

După cum a explicat Panulin Ildikó, șefa departamentului de comunicare al companiei, bilele utilizate sunt sigilate în lăzi speciale, cu sigilii autentificate de un notar public.

Aceste bile nu sunt atinse de mâna umană decât înainte și după extragere. „Bilele sunt fabricate dintr-un material plastic spumant închis ermetic, iar verificarea acestora, realizată de Oficiul de Metrologie, are loc o dată la doi ani. Se măsoară diametrul, greutatea și se verifică eventualele defecte”, a precizat Panulin Ildikó.

Testări și supraveghere continuă

Înaintea fiecărei extrageri, se efectuează o tragere de probă care simulează exact condițiile din timpul extragerii oficiale.

Aceasta are loc în prezența unui notar public și a unui președinte al comisiei de extragere.

„Dacă există vreo defecțiune în sistem, aceasta este identificată imediat în timpul testelor”, a adăugat Panulin.

În plus, toate echipamentele de extragere sunt supuse unor proceduri riguroase de verificare, fiind testate de sute de ori înainte de utilizare.

Sistemele informatice, impenetrabile

Procesul de procesare a numerelor câștigătoare este, de asemenea, strict controlat. Imediat ce numerele sunt extrase, acestea sunt introduse într-un sistem informatic dezvoltat de o companie internațională, utilizat în întreaga Europă pentru jocurile loto.

Codul-sursă al acestui software este cunoscut doar de producător și este protejat împotriva oricărei tentative de acces neautorizat.

Acces restricționat

Un alt aspect important al securității îl reprezintă accesul la încăperea unde sunt păstrate echipamentele și bilele în afara programului de extragere.

Doar câțiva angajați autorizați pot intra în această încăpere, după ce trec prin mai multe niveluri de verificare.

„Accesul se face doar cu cheia, cardul de identificare și un cod personal, toate fiind necesare pentru deschiderea ușii”, a explicat Panulin Ildikó.

Manipularea, imposibilă?

Cu toate aceste măsuri stricte de securitate, posibilitatea de a manipula extragerile loto pare extrem de redusă. Totuși, suspiciunile persistă în rândul publicului, alimentate de coincidența remarcabilă a câștigurilor simultane.

Oamenii au dificultăți în a accepta că premiile mari sunt doar rezultatul întâmplării”, Panulin Ildikó, șefa departamentului de comunicare al companiei

Cum s-au furat 10 milioane de dolari la loteria mexicană

În 2012, în Mexic, a avut loc o fraudă majoră și inedită, orchestrată de un grup de funcționari publici care lucrau chiar pentru loteria națională. Aceștia au reușit să fure 160 de milioane de pesos (10 milioane de dolari la acea vreme) printr-o manipulare televizată a extragerii „Melate” (22 ianuarie 2012).

7 angajați ai loteriei, cu acces privilegiat, au filmat o extragere falsă cu 5 ore înainte de transmisia oficială. Au creat un montaj video pentru a simula extragerea în direct, folosind numerele pe care complicii lor le jucaseră deja.

Frauda a implicat o echipă de producție TV și un prezentator, toți fiind implicați în schemă. Rudele funcționarilor au cumpărat bilete cu numerele câștigătoare cunoscute anterior.

Deși au încercat să fenteze sistemul, cei 7 au fost prinși câteva săptămâni mai târziu. Acest scandal real a inspirat industria cinematografică, inclusiv filmele „Corazonada” (The Lottery: The Mexican Dream) din 2022 și serialul Netflix din 2025 numit „How to Win the Lottery” („Me Late Que Si”).

Această escrocherie a fost considerată una dintre cele mai mari și mai vizibile fraude din istoria loteriei mexicane, fiind comisă în fața a milioane de telespectatori.