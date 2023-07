„Mihnea Vasiliu, care a jucat un rol important în dezvoltarea companiilor noastre, a decis să părăsească Grupul Ringier, după mai bine de un deceniu de activitate, pentru a da curs unor noi provocări profesionale”, se arată într-o comunicare transmisă vineri, 7 iulie, către angajații săi de Ringier, grupul de presă elvețian care editează în România cotidienele Libertatea și Gazeta Sporturilor și publicațiile Unica, Viva sau Elle.

„Sub conducerea lui Mihnea Vasiliu, compania a atins etape importante, printre care transformarea fostului tabloid Libertatea într-un leading brand de digital news, integrarea și continuarea extinderii Gazetei Sporturilor, achiziția și creșterea celor două platforme de marketplace, eJobs și imobiliare.ro”, se arată în comunicatul semnat de Ladina Heimgartner, șef Global Media și membru al Comitetului Executiv al Grupului Ringier AG.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunități. Îmi anunț decizia de a mă retrage din poziția pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentați. Împreună, am depășit provocări, am sărbătorit etape importante și am deschis calea succesului”, a transmis Mihnea Vasiliu în același comunicat.

„Îi transmitem recunoștința noastră lui Mihnea Vasiliu pentru dedicarea, angajamentul și munca neîncetată pentru succesul Ringier România. Experiența și eforturile sale au jucat un rol important în performanțele notabile obținute de Grupul Ringier. Ne exprimăm aprecierea pentru contribuția sa valoroasă și îi dorim succes în viitoarele sale activități”, se arată în mesajul companiei.

Căutarea unui nou director general a fost deja inițiată

„Dan Puica, CEO al imobiliare.ro, va asigura interimatul funcției de director general al Ringier România, pentru a securiza o tranziție fără probleme și continuitatea operațiunilor. Dan Puica va lucra îndeaproape cu întreaga echipa locală, pentru a menține buna funcționare a operațiunilor.

Noi – Consiliul Executiv al Grupului Ringier AG, precum și Global Media Unit – ne angajăm să lucrăm împreună în această perioadă de tranziție, pentru a păstra standardele Ringier România la același nivel.

Dan Puica, împreună cu echipa de conducere locală, va asigura o desfășurare fără sincope a întregii activități. Suntem încrezători că putem gestiona cu succes această etapă de tranziție.

Ringier România va continua să se concentreze pe misiunea sa de bază. Compania va investi în continuare în mass-media locală și în piețele sale digitale, pentru a impulsiona inovația, pentru a oferi produse și servicii excepționale cititorilor, utilizatorilor și clienților săi”, se mai arată în comunicatul către jurnaliștii și angajații grupului de presă.

