Compania chineză de telecomunicații ZTE a declanșat procedura de concediere pentru 81 dintre cei 177 de angajați din Italia și a anunțat închiderea a patru dintre cele șapte sedii din țară. Decizia a fost comunicată fără un avertisment prealabil, potrivit angajaților, iar sindicatul Slc CGIL cere retragerea imediată a planului de disponibilizări.

ZTE concediază aproape jumătate dintre angajați și închide patru sedii, în Italia

Multinaționala chineză ZTE a anunțat declanșarea procedurii de concediere pentru 81 dintre cei 177 de angajați din Italia, dintre care 25 lucrează în regiunea Lazio. În același timp, compania va închide patru dintre cele șapte sedii pe care le are în țară.

„Ne-am întors la muncă și am primit vestea: fără să fi fost vreodată prezentată o situație de dificultate înainte de vinerea trecută, compania a anunțat 81 de concedieri din totalul celor 177 de angajați, toți din sectorul tehnic de producție”, a declarat pentru publicația Fanpage.it unul dintre angajații companiei. ZTE este unul dintre principalii furnizori de rețele și echipamente pentru telecomunicații și a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 133,9 miliarde de yuani, echivalentul a circa 16,7 miliarde de euro.

Compania este prezentă în Italia de mai mulți ani, iar momentul de expansiune a fost în 2017, când a câștigat contractul pentru integrarea rețelelor Wind și 3 Italia.

Angajatul ZTE susține că exista percepția unei reduceri a activității, însă compania nu a oficializat niciodată vreo problemă înainte de anunțul făcut pe 11 septembrie: „Am observat o reducere a volumului de muncă, deci nu a fost chiar un trăsnet din senin. Dar, oficial, înainte de această comunicare, compania nu anunțase niciun fel de problemă”.

Concedierile vizează exclusiv sectorul tehnic

Angajatul afirmă că disponibilizările nu sunt distribuite în toate departamentele companiei „Din cei 177 de angajați rămași, au fost declarate 81 de posturi excedentare. Însă toate aceste posturi sunt din zona de inginerie și din partea tehnică. Divizia de terminale, departamentele de vânzări și pre-sales nu sunt afectate”.

Acesta consideră că decizia reprezintă o alegere strategică a companiei: „Este totuși o multinațională cu un bilanț consolidat. Ar trebui să poată gestiona și perioade mai dificile pentru o parte a activității sale”.

Gigantul chinez ZTE concediază aproape jumătate din angajații din Italia / Imagine generată cu AI

„Ori te muți, ori îți schimbi locul de muncă”

Pe lângă concedieri, ZTE va închide sediile din Padova, Catanzaro, Casalecchio Meridiana (provincia Bologna) și Bari. Vor rămâne deschise doar sediile din Milano, Roma și Napoli.

Potrivit angajaților, compania a decis și eliminarea muncii de la distanță: „Au eliminat și smart workingul, și telemunca: ori te muți, ori ești obligat să îți schimbi locul de muncă”.

Persoanele care lucrau în sediile care se închid vor trebui să se transfere în orașele unde compania își păstrează activitatea.

Angajatul citat de Fanpage.it spune că impactul deciziei nu îi afectează doar pe cei disponibilizați: „Nu ne așteptam la un plan de plecări de asemenea amploare și, mai ales, concentrat exclusiv pe partea tehnică. Marea îngrijorare acum nu este doar pentru cei care vor pleca, ci și pentru cei care rămân într-o companie care, practic, este lipsită de competențele sale cele mai valoroase, cele care asigură o structură solidă”.

Potrivit acestuia, dintre cei 96 de angajați care nu au primit notificarea de concediere, 24 sunt manageri, ceea ce reprezintă aproape 30% din total.

Sindicatul cere retragerea imediată a concedierilor

După anunțul companiei, Slc CGIL Roma și Lazio a cerut retragerea imediată a procedurii de concediere și a anunțat declanșarea unor acțiuni de mobilizare. „Cerem retragerea imediată a procedurii de concediere a 81 de angajați, dintre care 25 la Roma, deschisă de ZTE Italia și anunțăm declanșarea imediată a tuturor acțiunilor de mobilizare necesare pentru protejarea lucrătoarelor și lucrătorilor implicați”, a transmis sindicatul.

Organizația sindicală susține că disponibilizările au loc într-un context de tensiuni geopolitice și de reducere a marjelor de profit și afirmă că angajații sunt cei care suportă costurile concurenței și ale incertitudinilor de pe piață: „Ca Slc CGIL Roma și Lazio, cerem ca un gigant cu o cifră de afaceri de 20 de miliarde de dolari să garanteze soluții care să nu fie traumatizante și ca instituțiile și Guvernul să intervină pentru protejarea locurilor de muncă din Capitală. Vom fi alături de lucrători în toate acțiunile de protest pentru apărarea locurilor de muncă, a competențelor și a stabilității sociale din regiunea noastră”.