Războiul din Iran a determinat creșterea prețurilor petrolului, perturbând călătoriile la nivel global, determinând creșterea prețurilor biletelor de avion pe unele rute și stârnind temeri privind o scădere drastică a călătoriilor și posibilitatea unei blocări generalizate a zborurilor.

Qantas și Air New Zealand

Qantas Airways Air New Zealand au făcut deja anunțuri în acest sens.

Aceasta din urmă, operatorul național din Noua Zeelandă, a spus că prețurile combustibilului pentru avioane, care înainte de conflict erau de aproximativ 85-90 de dolari pe baril, au crescut brusc în ultimele zile la 150-200 de dolari pe baril.

Air New Zealand a majorat tarifele economice pentru zborurile dus-întors cu 10 dolari neozeelandezi, echivalentul a 6 dolari americani pe rutele interne, cu 12 de dolari pe serviciile internaționale scurte și cu 54 de dolari americani pe distanțe lungi.

Compania a mai spus că sunt posibile modificări suplimentare ale prețurilor, rețelei și programului dacă costurile combustibilului pentru avioane rămân ridicate.

Probleme în Dubai

Avioanele care soseau în Dubai au fost plasate marți dimineață într-un circuit de așteptare din cauza unui potențial atac cu rachete, conform serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24 pe X. Avioanele au aterizat în cele din urmă.

Qantas a anunțat că, pe lângă creșterea tarifelor internaționale, ⁠explorează opțiuni de redistribuire a capacității către Europa, întrucât companiile aeriene și pasagerii încearcă să evite perturbările din Orientul Mijlociu, unde zborurile au fost restricționate din cauza atacurilor cu drone și rachete.

Compania aeriană australiană a declarat că zborurile sale către Europa sunt ocupate în proporție de peste 90% în luna martie, comparativ cu 75% în mod obișnuit în această perioadă a anului.

Creșteri și în Hong Kong

Prețurile biletelor au crescut pe rutele Asia-Europa din cauza închiderii spațiului aerian și a constrângerilor de capacitate. Cathay Pacific Airways din Hong Kong a anunțat marți că va adăuga zboruri suplimentare către Londra și Zurich în luna martie.

Hong Kong Airlines a anunțat pe site-ul său că va majora suprataxele pentru combustibil cu până la 35,2% începând de joi, cea mai mare creștere fiind înregistrată pe zborurile dintre Hong Kong și Maldive, Bangladesh și Nepal, unde tarifele vor crește de la 36,3 dolari SUA 49 de dolari americani.

Cathay Pacific a declarat că își revizuiește suprataxele pentru combustibil lunar. Luna trecută, înainte de începerea conflictului, le-a menținut la 72,90 dolari pe zbor între Hong Kong și Europa și America de Nord.

Vietnam

Vietnam Airlines a solicitat autorităților locale să elimine taxa de mediu pe combustibilul pentru avioane, pentru a-i ajuta să-și mențină operațiunile.

Guvernul țării din Asia de Sud-Est a declarat că costurile de operare ale companiilor aeriene vietnameze au crescut cu 60% până la 70% din cauza creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane, iar furnizorii de combustibil se confruntă cu dificultăți în satisfacerea cererii.

Sectorul turismului, în vrie

Prețurile ridicate ale combustibilului ar putea avea implicații grave pentru sectorul turismului la nivel mondial, companiile aeriene navigând deja într-un spațiu aerian restrâns, deoarece piloții schimbă rutele pentru a evita conflictul din Orientul Mijlociu, iar capacitatea pe rutele populare se umple.

Adunate împreună, companiile Emirates, Qatar Airways și Etihad transportă în mod normal aproximativ o treime din pasagerii din Europa către Asia și mai mult de jumătate din toți pasagerii din Europa către Australia, Noua Zeelandă și insulele din Pacific învecinate, potrivit Cirium.

HanaTour Service din Coreea de Sud a declarat că a anulat tururile de grup pentru luna martie care includ zboruri către Orientul Mijlociu și că renunță la taxele de anulare pentru clienții afectați.

În Thailanda, Ministerul Turismului a estimat că, dacă conflictul se va prelungi mai mult de opt săptămâni, țara va pierde un total de 596.000 de turiști și venituri de 1,29 miliarde de dolari din turism.

Acțiunile operatorilor se stabilizează

Într-o mișcare care a ridicat unele acțiuni ale companiilor aeriene, președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că războiul ar putea să se termine în curând, ceea ce a dus la scăderea prețului petrolului la aproximativ 90 de dolari pe baril marți, de la un maxim de 119 dolari luni.

În Asia, acțiunile companiilor aeriene au dat semne de stabilizare, Qantas înregistrând o creștere de 0,5%, Korean Air Lines consemnând un plus de aproape 9% și Cathay Pacific având o creștere de peste 4%. Toate au înregistrat scăderi puternice luni.

Combustibilul este a doua cea mai mare cheltuială pentru transportatorii aerieni, după forța de muncă, reprezentând de obicei între o cincime și un sfert din cheltuielile de exploatare.

