Acționarul majoritar, un grup din Canada

Libertatea a dezvăluit luni că, pe data de 30 decembrie 2025, DJM Hunedoara a eliberat avizul de mediu solicitat de compania Deva Gold SA, în condițiile în care investitorul nu mai deține licența de concesiune pentru perimetrul minier din Munții Metaliferi. Acționarul majoritar al Deva Gold SA este grupul canadian Varvara Development (Vardev), care a cumpărat acțiunile, în schimbul a circa 30 de milioane de dolari, de la o altă companie canadiană, Eldorado Gold.

Declic cere demisia conducerii DJM Hunedoara pentru emiterea avizului ilegal, explicații publice din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, „anularea de urgență a avizului emis și deschiderea unei anchete privind potențiale conflicte de interese și presiuni exercitate asupra funcționarilor publici”.

Certejul de Sus, Hunedoara, România. Foto: miningwatch.ro

„Act de o gravitate extremă”

Reprezentanții celor două ONGuri cer ministrei Diana Buzionanu „să acționeze de îndată pentru stoparea unui abuz administrativ fără precedent”, respectiv emiterea avizului de mediu „pentru unul dintre cele mai nocive proiecte miniere din istoria recentă a României, cel de la Certej, fără ca acesta să aibă o licență valabilă”.

Potrivit comunicatului, Ministerul Mediului are, potrivit legii, toate pârghiile necesare pentru a interveni, în condițiile în care eliberarea unui astfel de aviz implică pași procedurali ce nu pot fi făcuți fără implicarea ministerului, de la emiterea unor simple puncte de vedere, la consultări transfrontaliere. Asociațiile mai afirmă că avizul a fost eliberat în penultima zi lucrătoare a anului 2025 „pentru a evita controlul public, în condiții care sfidează transparența și normele democratice”.

Prelungirea licenței de exploatare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, cu termen pe 9 februarie 2026. Intervenient în dosar este și Asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, care are legături strânse și obiective comune cu Declic și rețeaua Mining Watch.

„Nu mai vrem și de această dată să primim de la minister mult uzatul discurs de tipul «nu am știut, nu ministerul, ci localul a făcut și a dres». Pașii procedurali sunt în legislație, ministerul știe ce înseamnă proiectul minier de la Certej pentru mediu, în atenția căruia se află încă din 2014. Este imposibil să avizezi un proiect minier în lipsa unei licențe valabile.

Este un act de o gravitate extremă. Declic și rețeaua Mining Watch România îi cer Dianei Buzoianu explicații publice și imediate: cum a fost posibil ca o instituție din subordinea sa să comită acest abuz în ultimele ore ale anului, pentru un proiect toxic, fără licență valabilă? Cum poți să mai vii să spui că îți pasă de natură când în mandatul tău se dă undă verde pentru o distrugere de asemenea anvergură?”, susține Roxana Pencea-Brădățan, coordonatoare de campanii Declic.

Instituția din Hunedoara este acuzată că, prin eliberarea documentului, „încearcă să forțeze mâna judecătorilor și să legitimeze un proiect care a eșuat repetat în ultimele două decenii să demonstreze conformitatea ecologică”.

„Legislația este clară: doar titularul unei licențe miniere valide are dreptul să solicite și să obțină avize de mediu. Emiterea unui aviz de mediu în absența licenței miniere necesare pune sub semnul întrebării seriozitatea și caracterul efectiv al procedurilor administrative, precum și capacitatea acestora de a reprezenta mecanisme reale de protecție a mediului și a interesului public. Când o autoritate ignoră condiții legale esențiale, nu mai vorbim de o simplă eroare, ci de un exces vădit de putere”, afirmă Roxana Mândruțiu, avocata Declic.

Avocata Roxana Mandruțiu. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

„Proiect bazat pe tehnologii toxice”

În opinia acestora, exploatarea minieră a aurului și argintului de la Certej a fost o continuă sursă de îngrijorare, în principal din cauza distrugerilor masive pe care le-ar provoca, iar succesiunea de investitori nu schimbă însă datele problemei: proiectul rămâne unul bazat pe tehnologii toxice, respins constant de experți și comunitatea locală.

„Retragerea Eldorado Gold și scoaterea proiectului la vânzare reprezintă o victorie majoră a societății civile în fața unui proiect care a ignorat sistematic standardele de mediu. După 20 de ani de blocaje legale și eșecuri administrative, este clar: Certej este o investiție fără viitor. Valoarea estimată a zăcământului nu poate compensa riscurile ecologice uriașe pe care cetățenii le-au respins constant și argumentat. Indiferent ce fonduri de investiții vor încerca să preia această moștenire toxică, indiferent ce avize nelegale se dau, rezistența noastră rămâne de neclintit. Nu vom permite ca sănătatea publică și integritatea mediului să fie sacrificate pentru profituri obținute prin încălcarea legii și a normelor europene. Proiectul Certej nu se va face pentru că, într-o democrație funcțională, dreptul la un mediu curat prevalează în fața oricărei presiuni politice sau corporative”, a completat Roxana Pencea Brădățan.

Demersul minier de la Certej este considerat un succesor al proiectului de la Roșia Montană și presupune, potrivit contestatarilor, defrișarea a 245 de hectare de păduri și pășuni montane, plus alocarea a 73 de hectare pentru depozitarea deșeurilor miniere în trei halde distincte.

Replica ministrei Diana Buzoianu

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Diana Buzoianu afirmă că Ministerul Mediului nu poate interveni peste avizele eliberate la nivel local, dar că poate verifica „corectitudinea emiterii avizului de mediu”.

„APM Hunedoara a emis un aviz de mediu la final de an cu privire la un PUZ cerut de SC Deva Gold SA. Avizul respectiv NU dă dreptul companiei să exploateze zăcămintele.

Pentru a fi exploatate zăcămintele trebuie parcurse alte etape de mediu. Din informațiile primite de la ANMAP, la acest moment nu au fost făcute solicitări cu privire emiterea unui acord de mediu necesar pentru exploatarea zăcămintelor. Evident, vom verifica informațiile transmise de autoritățile din subordinea Ministerului Mediului.

Da, APM Huneadoara are independență în deciziile pe care le ia cu privire la avizele emise. Ministerul Mediului nu poate interveni pentru a cere emiterea sau blocarea unui aviz de mediu.

Cu toate acestea, Ministerului Mediului poate controla activitatea APM Hunedoara pentru a constata dacă au fost respectate prevederile legii atunci când au fost emise avize.

Astfel că am decis să verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu pentru PUZ în situația minei Certej”, a afirmat Diana Buzoianu.

Perimetrul minier Certej este localizat în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi, făcând parte din aşa-numitul patrulater aurifer Săcărâmb – Brad – Roşia Montană -Baia de Arieş şi este situat în apropierea localităţii Hondol, la circa 20 de kilometri de municipiul Deva.

Cantitățile estimate în urma prospecțiunilor geologice sunt de circa 83 de tone de aur (estimat la circa 2,4 – 2,5 milioane de uncii) și câteva sute de tone de argint (estimat la circa 16,3 milioane de uncii). Concentrația metalelor prețioase în zăcământ este de 1,8 grame de aur pe tonă și 10 grame de argint pe tonă.

