Pe 1 iulie 2026, la București, operatorul a anunțat oficial lansarea WIZZ Holidays, o platformă inteligentă de rezervare a pachetelor de vacanță, concepută pentru a simplifica semnificativ planificarea călătoriilor în Europa și nu numai.

Cum funcționează căutarea inteligentă și pachetele integrate

Noul serviciu digital este construit în jurul conceptului de eficiență și personalizare, propunând clienților o modalitate mult mai intuitivă de a-și organiza deplasările. Lansarea vine însoțită de un slogan îndrăzneț, „Unpackage Yourself”, prin care platforma își propune să elimine complexitatea organizatorică și să o înlocuiască cu inspirație și descoperire fără efort.

Noua platformă utilizează tehnologii avansate de inteligență artificială pentru a le permite clienților să combine, într-un singur proces de rezervare, zborurile proprii, opțiunile de cazare atent selectate și transferurile de la destinație.

Depășind tiparul unui pachet turistic clasic, sistemul permite crearea de itinerarii complexe în mai multe orașe și prin diferite modalități de transport. Acest lucru le oferă călătorilor oportunitatea de a explora mai multe destinații în cadrul aceleiași vacanțe, fără a mai avea dificultatea de a coordona conexiuni separate pe site-uri diferite.

Interfața bazată pe inteligență artificială schimbă radical modul de interacțiune cu utilizatorul. Clienții nu mai trebuie să introducă date extrem de rigide, ci pot folosi idei generale – cum ar fi „Italia”, „Egipt”, „Insulele Canare” sau chiar simplu „schi” – pentru a primi instantaneu recomandări personalizate de călătorie, adaptate automat bugetului și perioadei selectate.

În plus, pentru cei care caută inspirație și nu au stabilit încă o destinație sau o perioadă exactă, platforma include o funcționalitate de flexibilitate care afișează în timp real cele mai bune oferte disponibile din întreaga rețea Wizz Air.

Tarife exclusive și o nouă strategie axată pe pasageri

Unul dintre avantajele majore promovate de noul serviciu este cel financiar. Pachetele integrate oferă tarife exclusive și un raport mai bun calitate-preț comparativ cu rezervarea separată a fiecărei componente a călătoriei. Platforma este în prezent activă și disponibilă pentru rezervări pe site-ul holidays.wizzair.com.

„Astăzi sărbătorim mai mult decât lansarea WIZZ Holidays – introducem o modalitate mai inteligentă de a călători. Prin combinarea rețelei noastre extinse de zboruri la tarife reduse cu tehnologia bazată pe inteligență artificială, am eliminat dificultățile asociate planificării călătoriilor și contribuim la crearea unor experiențe de neuitat”, a declarat Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer la Wizz Air.

Această transformare digitală face parte dintr-un program extins al companiei, denumit „Customer First Compass”, ancorat în patru piloni cheie: Produs, Preț, Servicii și Comunicare. Prin acest angajament reînnoit față de clienți, Wizz Air investește masiv în tehnologii de ultimă generație și în îmbunătățirea fiabilității. În următorii trei ani, compania aeriană va aloca 14 miliarde de euro pentru a optimiza fiecare punct de contact cu clienții, asigurându-se că punctualitatea, accesibilitatea și inovarea vor modela fiecare zbor.

Flota și poziția Wizz Air pe piața aviatică în 2026

În prezent, Wizz Air operează o flotă modernă formată din 270 de aeronave Airbus A320 și A321. Configurațiile acestora variază pentru a asigura eficiența operațională, zborurile fiind efectuate cu avioane Airbus A320 (180 de locuri), A320neo (186 de locuri), A321 (230 de locuri) și Airbus A321neo (239 de locuri). În anul fiscal 2026, serviciile operatorului low-cost au fost alese de un număr record de 69,7 milioane de pasageri, compania fiind listată la Bursa de Valori din Londra sub abrevierea „WIZZ”.

Pe lângă volumul de pasageri, operatorul aerian menține standarde ridicate de siguranță și sustenabilitate. Compania a fost inclusă în topul celor mai sigure zece companii aeriene din lume de către agenția airlineratings.com și a primit distincția de „Compania aeriană a anului” la Air Transport Awards în anii 2019 și 2023.

De asemenea, în perioada 2021-2025, a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” în cadrul World Finance Sustainability Awards. În cursul anului 2026, eforturile de reducere a intensității emisiilor au plasat Wizz Air pe locul al doilea în clasamentul global al companiilor aeriene în ceea ce privește emisiile și pe primul loc în rândul operatorilor europeni, conform datelor centralizate de compania de analiză în aviație Cirium.

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