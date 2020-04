De Mihai Toma,

Artiști precum Celine Dion, Drake, Avril Lavigne, Justin Bieber, Shania Twain, Barenaked Ladies, Michael Bublé sau Bryan Adams au participat, duminică, 26 aprilie, la spectacolul virtual ”Stronger Together” (”Împreună suntem mai puternici) pentru a susține băncile de produse alimentare, care s-au confruntat cu creșterea puternică a cererii din cauza pandemiei de coronavirus.

Bianca Andreescu a transmis un mesaj de susținere

În cadrul evenimentului special, care a fost difuzat de principalele rețele de televiziune din Canada, au apărut și vedete de film, precum Ryan Reynolds sau Kiefer Sutherland, Bianca Andreescu, jucătoarea de origine română, starurile NHL Connor McDavid și Morgan Rielly, baschetbalistul spaniol Serge Ibaka (Toronto Raptors) sau scriitoarea Margaret Atwood.

”Canadieni, știu că vom depăși împreună și acest impas! Continuați să vă urmați visurile. Sprijiniți-vă unul pe altul. Bianca Andreescu:

Concertul a început cu Sam Roberts, care a interpretat piesa ”We are All in This Together” alăuri de cei trei copii ai săi.

Una dintre cele mai emoționante părți ale acțiunii a fost când mai mulți medici care au contractat boala și s-au recuperat și-au spus poveștile. Celine Dion i-a descris pe toți drept ”eroii care ies la muncă în fiecare zi”.

Scopul programului special este de a strânge peste 100.000.000 $ pentru băncile canadiene de produse alimentare.

Efectul puternic al concertului a făcut ca fluxul donațiilor primite de Food Banks Canada să fie foarte mare, iar site-ului web al organizației a picat!

Potrivit Băncilor de alimente din Canada, cererile au crescut și cu 58%, deoarece Covid-19 a provocat trimiterea în șomaj a milioane de canadieni.

Citeşte şi:

Generalul Ionel Oprea își pregătește retragerea de la Spitalul Județean Suceava: „Lăsăm un plan întocmit până pe 31 decembrie, inclusiv pentru cazul în care epidemia revine la toamnă”

Primul dintre bebelușii infectați cu Covid-19 a fost externat de la Maternitatea Bega din Timișoara după ce s-a vindecat

Vaccinul anti-Covid-19 este tot mai aproape de final. Există, în prezent, 120 de proiecte, iar opt deja sunt în studiu clinic

GSP.RO Ce s-a întâmplat în Germania după ce luni s-au ridicat restricțiile. Semnal de alarmă de la nemți

HOROSCOP Horoscop 28 aprilie 2020. Scorpionii ar trebui să lase trecutul în urmă