Concursul a fost organizat în cadrul Săptămânii Mobilităţii Europene, un eveniment organizat în mod tradiţional în UE, care promovează mijloacele de transport nepoluante.

În cele patru ediții anterioare, de două ori câștigase tramvaiul, iar în alţi doi ani, bicicleta.

La ora 12.00, luni, biciclistul, maşina, autobuzul 17 şi tramvaiele 1R și 1N au pornit pe traseu.

Primul care a ajuns în Piaţa Emanuil Gojdu, punctul terminus al experimentului, a fost biciclistul, care a făcut 10 minute prin oraş.

„Am venit pe malul Crişului, pe lângă Podul cu nuiele. Am făcut 5 kilometri. Recunosc că mi-a fost frică de autobuz, pentru că are mai puţine staţii şi e destul de rapid. Dar uite că am ajuns primul, folosind un mijloc de transport nepoluant şi mai prielnic pentru sănătate”, a spus Cristian Dăscălescu.

„E nevoie de mai multe piste”

„Doar când plouă aleg să circul cu maşina sau cu un mijloc de transport în comun, în rest, pedalez. Cred că în Oradea e nevoie de mai multe piste de biciclete şi e nevoie ca acestea să fie separate de traficul de maşini, pentru că mulţi nu vor să circule pe ele fiindu-le frică să pedaleze printre maşini”, a mai afirmat Dăscălescu. El lucrează ca șofer de autobuz.

Pe locul 2 s-a clasat autobuzul, care a parcurs traseul în 11 minute, iar apoi autoturismul, căruia i-a luat 13 minute să acopere traseul.

Cele mai lente au fost tramvaiele. 1R a ajuns în 20 de minute, iar 1N a ajuns în 34 de minute.

Concluziile organizatorilor: circulaţi cât mai mult cu bicicleta, dar folosiţi şi mijloacele de transport în comun în Oradea pentru a uşura traficul în oraş.

Evenimentele din cadrul Săptămânii Mobilităţii Europene vor continua până miercuri.

Marţi, copiii cu vârste între 8 şi 12 ani vor putea participa, cu bicicletele propii, la un concurs pe două roţi şi instructaj rutier, care va avea loc în Parcul Brătianu.

Agenda se încheie cu o acţiune de igienizare pe Crişul Repede. Pe 22 septembrie, între orele 10 şi 14, voluntarii vor curăţa malurile râului, între Podul Carol 1 şi Podul Decebal, cu bărcile deţinute de Apele Române.

