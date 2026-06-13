Întreaga colecție de haine inspirată de Coiful de la Coțofenești a fost vândută

Magazinul online de haine creat de unul dintre autorii furtului de la Muzeul Drents din Assen a fost închis temporar, după ce întreaga colecție a fost vândută.

Douglas Chesley W., în vârstă de 37 de ani, condamnat pentru implicarea în jaful artefactelor românești expuse în Olanda, a lansat din închisoare brandul de îmbrăcăminte BOOK ARREST. Prin intermediul magazinului online, tânărul comercializa tricouri, pantaloni scurți și șepci decorate cu imagini ale Coifului de aur de la Coțofenești, unul dintre obiectele furate în timpul jafului. Potrivit informațiilor publicate de presa olandeză, întreaga colecție a fost epuizată, iar site-ul a fost retras temporar din funcțiune.

Hainele cu imaginea Coifului de la Coțofenești, vândute din închisoare de unul dintre hoții tezaurului, s-au epuizat în timp record
Întreaga colecție de haine cu imaginea Coifului de la Coțofenești s-au vândut, iar magazinul online a fost închis temporar până la reaprovizionare. Sursa foto: bookarrest.nl

Pe pagina magazinului era afișat următorul mesaj: „Pentru a ne reface stocurile, suspendăm temporar activitatea magazinului online. De îndată ce noul stoc va ajunge, vom redeschide magazinul. Pentru a compensa această absență, vom reveni direct cu ceva special pentru Cupa Mondială”.

Când site-ul era încă activ, la secțiunea „Despre mine” apărea și o prezentare semnată de Douglas Chesley W. „Numele meu este Douglas Chesley W. Poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să ofer o perspectivă pozitivă asupra lor. De aceea am creat acest brand”, se arăta în descriere.

Condamnat la aproape patru ani de închisoare

Douglas Chesley W. și alți doi inculpați au fost condamnați vinerea trecută la câte 47 de luni de închisoare. Potrivit relatărilor din presa locală, bărbatul s-a prezentat la tribunalul din Assen purtând chiar un tricou al mărcii BOOK ARREST.

Un detaliu care a atras atenția este faptul că adresa poștală a magazinului online coincide cu cea a penitenciarului unde Douglas Chesley W. este încarcerat în prezent. Datele publice ale Camerei de Comerț din Olanda confirmă existența unei companii înregistrate sub numele BOOK ARREST la această adresă.

Denumirea brandului reprezintă un joc de cuvinte inspirat de numele capitalei României, București. Acolo au fost expuse inițial Coiful de aur de la Coțofenești și cele trei brățări dacice de aur care au fost furate ulterior din Muzeul Drents din Assen.

Furtul tezaurului dacic, „bine organizat și minuțios planificat”,

Procuratura olandeză a susținut că furtul a fost „bine organizat și minuțios planificat”. Cei trei inculpați au cooperat strâns atât în faza de pregătire, cât și în timpul jafului propriu-zis. După comiterea faptei, hoții au incendiat mașina de fugă în apropierea localității Rolde.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești, care au fost recuperate pe 1 aprilie 2026. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a produs în trei minute.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice care au fost furate și recuperate au ajuns în România, marți, 21 aprilie 2026, în condiții de maximă securitate.

Coiful de la Coţofeneşti este un coif geto-dac care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr. El a fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coţofeneşti din judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare. Experții au spus că obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.

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